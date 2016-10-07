Свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя Заксобрания

Пост председателя свердловского законодательного органа власти Людмила Бабушкина может занять уже в третий раз. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №188 от 08.10.2016

Вчера, 7 октября, свердловские единороссы во время второго этапа XXIX конференции регионального отделения партии выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя областного Заксобрания.

— Во время заседания президиума регионального политсовета партии я выступил с поддержкой Людмилы Валентиновны Бабушкиной, — заявил на конференции глава региона Евгений Куйвашев. — Она прекрасный боец. Она показала себя и во время избирательной кампании, и в прошедший созыв она усердно, честно, не жалея себя, трудилась в должности председателя. Нам не нужно сбавлять темпы, делать передышки. Уверен, что данная динамичная работа будет продолжена ею и в следующем созыве.

Также с призывом оказать поддержку Людмиле Валентиновне выступил секретарь регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий. Он отметил её опыт работы в народном хозяйстве, в Пенсионном фонде и региональном парламенте.

— Если эта женщина берётся за что-то, то делает это с душой и доводит до результата, — подчеркнул он.

Согласно регламенту, в голосовании за кандидата в председатели регионального парламента не могла участвовать лишь одна кандидатура. Помимо Людмилы Бабушкиной, на пост спикера также был выдвинут альтернативный кандидат — депутат Михаил Клименко. В итоге единороссы поддержали кандидатуру Людмилы Бабушкиной. За неё отдали 161 голос. Клименко набрал 25 голосов.

— Минувшие пять лет были очень непростыми. В связи со сложной экономической и внешнеполитической ситуацией приходилось решать серьёзные задачи и развивать регион, — отметила Людмила Бабушкина после процедуры голосования. — Благодаря эффективной работе, объединяя усилия, нам это удалось сделать. Предстоящие пять лет будут ещё более сложными. Но я уверена, что вместе мы реализуем задачи, которые стоят перед региональным парламентом.

Окончательное решение о назначении председателя областного парламента будет принято на первом заседании регионального парламента 11 октября.

За несколько минут до начала конференции состоялись ещё одни выборы. На этот раз фракция «Единой России» выбирала своего руководителя. В итоге на эту должность переизбрали Елену Чечунову.

— На самом деле это тяжёлый рюкзак, который придётся нести, — прокомментировала своё назначение в беседе с «ОГ» Елена Чечунова. — Фракции предстоит принимать ключевые решения, поскольку у нас большинство мест в региональном парламенте.

Что касается обновлённого состава фракции, то Елена Валерьевна считает, что собралась очень сильная команда.

— У нас представлены педагоги, медики, профсоюзные активисты, серьёзные промышленники, представители малого и среднего бизнеса, представители молодёжи и старшего поколения. Можно сказать, что во фракции собрались представители каждого жителя региона, — отметила Елена Чечунова.