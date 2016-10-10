Баранчинский стал «красным поясом» Кушвинского ГО

Первомай в Баранчинском каждый год действительно получается «красным». Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

После выборов Кушвинская городская дума заметно «покраснела». Из 20 депутатов четверо — выдвиженцы КПРФ. Примечательно, что все они представляют посёлок Баранчинский с 10-тысячным населением. «ОГ» выяснила, почему посёлок, который в последнее время получил множество социальных преференций, не поддержал кандидатов от партии власти.

Всего в Баранчинском было пять избирательных участков. На одном из них убедительную победу одержала директор местного центра культуры Наталья Ветрова. Она хоть и шла на выборы как самовыдвиженец, но политических предпочтений не скрывала. Наталья поддерживает курс «Единой России», и сама голосовала за её кандидатов. Получается, что на участке №19, где баллотировалась Ветрова, подавляющее большинство избирателей доверяет единороссам, а на четырёх соседних народ привержен идеалам марксизма. Ответ на эту загадку знает каждый житель посёлка.

— Мы ходили на выборы всей семьёй. Прежде всего в списке искали имена тех, кто для посёлка сделал что-нибудь доброе. Нам всё равно, какую партию представляет кандидат, был бы человек хороший и не пустозвон, — рассказал ОГ баранчинец Сергей Доронин.

Самыми достойными, по мнению поселковых жителей, оказались предприниматели Роман Кузнецов и Михаил Блинов, фотограф Сергей Полянскийи начальник пожарного караула Николай Щибрик. Все они были выдвинуты КПРФ, хотя членами партии не являются.

Кандидаты шли на выборы сплочённой командой, продумав коллективную кампанию. Они не поленились сходить во все дворы своих участков, собрали от жителей заявки и жалобы. Ещё до выборов нашли инвесторов и ликвидировали многие коммунальные «болячки». Появлялись на очередном объекте избирателей с молотками и отвёртками в руках, и одним наказом становилось меньше. Так, был отремонтирован пешеходный мостик через Баранчу, смонтирована площадка для воркаута.

По воркауту отдельная тема. Николай Щибрик — основатель движения воркаута в посёлке. Нынче его команда победила в открытом первенстве Нижнего Тагила и в качестве приза получила оборудование для тренировок. Как после этого можно проиграть на местных выборах?

И они выиграли. Теперь надо дальше — отстаивать интересы родного посёлка в думе. На первом заседании баранчинцы одержали очередную победу — возглавили две комиссии из трёх. Наталье Ветровой поручена социальная политика, а Михаилу Блинову — экономика.