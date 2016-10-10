На Качканарском ГОКе сменился директор

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Новым управляющим директором Качканарского горно-обогатительного комбината стал Алексей Кушнарёв — управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината и депутат Заксобрания Свердловской области. Его предшественник Владислав Жуков решил покинуть компанию.

Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов, Алексей Кушнарёв будет руководить обоими предприятиями, что позволит повысить эффективность взаимодействия между КГОКом и крупнейшим потребителем его продукции.