Сегодня – первое заседание Заксобрания в новом составе

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Сегодня состоится первое заседание нового состава регионального Заксобрания. Оно целиком будет посвящено организационным вопросам.

В июне, на одном из последних заседаний, депутаты Заксобрания области приняли закон, который предусматривал, что в новом созыве зарплату будут получать не более 17 парламентариев из 50. Предполагалось, что среди них будут спикер регионального парламента, его заместители и главы комитетов и комиссий. Однако, как «ОГ» сообщил источник в ЗакСО, депутаты приняли решение на первом же заседании внести поправки в закон и увеличить количество оплачиваемых должностей до 30.

Новый созыв принял решение создать ещё один комитет. Таким образом, к семи существующим добавится восьмой — Комитет по физической культуре и туризму. Как ожидается, возглавит его руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Елена Чечунова. В беседе с «ОГ» она подтвердила эту информацию.

— Почему на пост руководителя рекомендовали мою кандидатуру, спрашивать нужно не у меня, а у моих товарищей. На должности заместителей предложены два моих коллеги по фракции Владимир Ильиных и Евгений Лутохин, — сообщила парламентарий.

Предполагается, что и остальные посты руководителей комитетов распределятся между единороссами. Четверо из них уже занимали руководящие должности в прошлом созыве. Так, например, Вячеслав Погудин продолжит шефствовать над комитетом по соцполитике. Комитет по бюджету, предварительно, вновь возглавит Владимир Терешков. Альберт Абзалов сохранится в должности руководителя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Владимир Никитин должен остаться в должности председателя комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

У оставшихся трёх комитетов руководство, как ожидается, сменится. Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике возглавит впервые избравшийся Валентин Лаппо. Шефство над комитетом по региональной политике и развитию местного самоуправления должно отойти новому депутату Михаилу Ершову. Комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды возглавит переизбравшийся на очередной срок Сергей Никонов.

Количество комиссий останется прежним. Комиссию по межпарламентской деятельности должен возглавить коммунист Вячеслав Вегнер. Комиссию по символам — либерал-демократ Михаил Зубарев. Мандатную комиссию — единоросс Алексей Коробейников. Комиссию по Регламенту — Владимир Терешков. Комиссию по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании регионального парламента кандидатур на должности судей — коммунист Игорь Аксёнов. Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами — Владимир Никитин.

Как «ОГ» сообщала ранее, на пост председателя свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину. Также фракция «ЕР» рекомендовала четырёх кандидатов на посты вице-спикеров ЗакСО: Виктора Шептия, Владимира Власова, Виктора Якимова и Анатолия Сухова. Как ожидается, вакантное пятое место займёт депутат от оппозиционеров — справоросс Виктор Маслаков, чью кандидатуру согласовал губернатор Евгений Куйвашев на вчерашней встрече с фракцией эсеров.

Также на сегодняшнем заседании депутатский корпус должен делегировать одного из депутатов в Совет Федерации. Уже давно не секрет, что это будет Аркадий Чернецкий, который и до этого был сенатором. Что касается освободившегося мандата, то, как «ОГ» рассказал один из парламентариев, он с вероятностью 99 процентов перейдёт генеральному директору ООО «УГМК-Агро» Илье Бондареву.

Последний раз на заседание депутаты собирались три месяца назад. Фото: Алексей Кунилов