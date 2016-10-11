В Екатеринбургской гордуме три депутата лишились полномочий

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

Вчера, 11 октября, депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий своих коллег — Олега Хабибуллина, Михаила Гаранина и Евгения Боровика, нарушивших сроки подачи декларации о доходах.

Заместитель председателя гордумы Виктор Тестов пояснил, что в соответствии с позицией Госдумы и прокуратуры непредставление деклараций в установленный срок (до 1 апреля) является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата. Более того, комитет по законодательству Госдумы обвинил гордуму в бездействии из-за того, что решение о наказании депутатов долго оставалось не- принятым, и ставил вопрос о её легитимности.

Из трёх депутатов на заседании присутствовал только Михаил Гаранин, который сразу после голосования покинул заседание. Олег Хабибуллин рассказал «ОГ», что сейчас находится за рубежом в командировке.

— Всего было пять депутатов, которых обвинили в том, что они сдали декларацию не вовремя, но двум простили, и это двойной подход. Не знаю, как будут вести себя мои коллеги, мы не успели согласовать с ними нашу позицию. Для меня это в определённой степени неожиданно, — сказал Олег Хабибуллин.

Олег Хабибуллин и Михаил Гаранин были избраны в думу по спискам Российской партии пенсионеров за справедливость. Теперь партия может передать их мандаты другим представителям своего списка. Евгений Боровик был избран по Кировскому одномандатному округу. После вступления решения в законную силу избирком будет рассматривать вопрос о назначении довыборов в думу по этой территории. Кроме того, ещё один мандат сдал добровольно единоросс Игорь Володин, победивший на выборах в областное Заксобрание в Орджоникидзевском одномандатном округе.