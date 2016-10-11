Автор

В Екатеринбургской гордуме три депутата лишились полномочий

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2016 

Вчера, 11 октября, депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий своих коллег — Олега Хабибуллина, Михаила Гаранина и Евгения Боровика, нарушивших сроки подачи декларации о доходах.

Заместитель председателя гордумы Виктор Тестов пояснил, что в соответствии с позицией Госдумы и прокуратуры непредставление деклараций в установленный срок (до 1 апреля) является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата. Более того, комитет по законодательству Госдумы обвинил гордуму в бездействии из-за того, что решение о наказании депутатов долго оставалось не- принятым, и ставил вопрос о её легитимности.

Из трёх депутатов на заседании присутствовал только Михаил Гаранин, который сразу после голосования покинул заседание. Олег Хабибуллин рассказал «ОГ», что сейчас находится за рубежом в командировке.

— Всего было пять депутатов, которых обвинили в том, что они сдали декларацию не вовремя, но двум простили, и это двойной подход. Не знаю, как будут вести себя мои коллеги, мы не успели согласовать с ними нашу позицию. Для меня это в определённой степени неожиданно, — сказал Олег Хабибуллин.

Олег Хабибуллин и Михаил Гаранин были избраны в думу по спискам Российской партии пенсионеров за справедливость. Теперь партия может передать их мандаты другим представителям своего списка. Евгений Боровик был избран по Кировскому одномандатному округу. После вступления решения в законную силу избирком будет рассматривать вопрос о назначении довыборов в думу по этой территории. Кроме того, ещё один мандат сдал добровольно единоросс Игорь Володин, победивший на выборах в областное Заксобрание в Орджоникидзевском одномандатном округе.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Политика

40 минут назад

Уральская «железная леди»
Все 50 депутатов Заксобрания проголосовали за Людмилу Бабушкину

51 минуту назад

Областной минздрав сдал анализ
На заседании кабинета министров региона, которое состоялось вчера, 11 октября, под председательством временно исполняющего обязанности председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова было рассмотрено 19 вопросов.

52 минуты назад

Заявления Владимира Путина подняли цены на нефть
Турция получит от России скидку на газ

53 минуты назад

В Екатеринбургской гордуме три депутата лишились полномочий
Вчера, 11 октября, депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий своих коллег — Олега Хабибуллина, Михаила Гаранина и Евгения Боровика

час назад

Законодательное собрание Свердловской области приступило к работе
Состоялось первое заседание Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва.

10 октября 2016

Сегодня – первое заседание Заксобрания в новом составе
Депутаты распределят посты в ЗакСО и создадут новый комитет.

10 октября 2016

На Качканарском ГОКе сменился директор
Новым управляющим директором Качканарского горно-обогатительного комбината стал Алексей Кушнарёв — управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината и депутат Заксобрания Свердловской области. Его предшественник Владислав Жуков решил покинуть компанию.

10 октября 2016

Баранчинский стал «красным поясом» Кушвинского ГО
После выборов Кушвинская городская дума заметно «покраснела». Из 20 депутатов четверо — выдвиженцы КПРФ. Примечательно, что все они представляют посёлок Баранчинский с 10-тысячным населением. «ОГ» выяснила, почему посёлок, который в последнее время получил множество социальных преференций, не поддержал кандидатов от партии власти.

7 октября 2016

Свердловские единороссы выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя Заксобрания
Вчера, 7 октября, свердловские единороссы во время второго этапа XXIX конференции регионального отделения партии выдвинули Людмилу Бабушкину на пост председателя областного Заксобрания.

7 октября 2016

14:36
Свердловские депутаты-оппозиционеры рассказали, как будут продвигать свои инициативы, находясь в меньшинстве

Последние новости
Что было раньше