Автор


Николай
Королёв

Областной минздрав сдал анализ

  • Опубликовано в №190 от 12.10.2016 

На заседании кабинета министров региона, которое состоялось вчера, 11 октября, под председательством временно исполняющего обязанности председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова было рассмотрено 19 вопросов.

Проекты постановлений подготовили практически все министерства и ряд департаментов, но главным был доклад и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова «О состоянии здоровья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2015 году». По сути, это широкий анализ работы облздрава в прошлом году. Такой доклад готовится министерством здравоохранения региона в соответствии с законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91–03 «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

В этом году документ состоял из 13 разделов и в докладе-пояснении и.о. министра был озвучен ряд цифр о состоянии дел отрасли, исследованы показатели здоровья населения, медико-демографической ситуации.

О ХОРОШЕМ. За 2015 год снизились младенческая смертность и количество смертей в результате ДТП, больше пациентов, чем в 2014 году, получили льготное лекарственное обеспечение (308 тысяч человек), на 1,3 миллиарда рублей увеличилась сумма на содержание системы здравоохранения, общий объём инвестиций в здравоохранение области составил 39,8 миллиарда рублей. В результате аукционов на приобретение лекарственных средств экономия бюджета составила более 40 миллионов рублей.

О ПЛОХОМ. Теперь о тревожных тенденциях. Население Свердловской области по-прежнему стареет, показатели смертности всё ещё очень велики. За здоровьем населения в регионе наблюдают 13 390 врачей и 37 991 медицинский работник среднего звена, но специалистов все равно не достаёт. Вырос уровень выявляемости ВИЧ (рост на 6,7 процента по сравнению с 2014 годом).

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