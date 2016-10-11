Заявления Владимира Путина подняли цены на нефть

Во время встречи российский и турецкий лидеры обсудили ход нормализации отношений между странами и обменялись мнениями по региональным и мировым проблемам, в первую очередь по ситуации в Сирии. Фото: kremlin.ru

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

СТАМБУЛ. С 10 по 13 октября в Стамбуле проходит XXIII сессия Мирового энергетического конгресса с участием Президента РФ Владимира Путина. «ОГ» рассказывает о трёх важнейших решениях, принятых на конгрессе.

Россия готова ограничить добычу нефти

— Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК по фиксации лимитов на добычу и рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея воплотится в конкретные договорённости, дав позитивный сигнал рынкам и инвесторам, и, конечно, поможет унять спекулятивную активность и избежать новых колебаний цен, — заявил Владимир Путин.

Рынки отреагировали на это ростом цены на нефть. Так, 10 октября нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже впервые за этот год превысила 53 доллара за баррель.

Турция получит от России скидку на газ

Министры энергетики двух стран по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в присутствии обоих лидеров подписали межправительственное соглашение по «Турецкому потоку». Как заявил российский лидер, Россия и Турция договорились о предоставлении скидки на газ в рамках проекта.

— Другой крупный проект сотрудничества — это новая газопроводная система «Турецкий поток». В рамках этого проекта и расширения нашего сотрудничества мы договорились и о механизмах предоставления скидки на газ, — сказал Президент России.

Турецкие овощи и фрукты возвращаются в РФ

На российский рынок разрешено ввозить цитрусовые и косточковые плоды (персики, абрикосы и т.д.) из этой страны, заявил Владимир Путин после встречи с главой Турции.

— Это решение взаимовыгодное, российское сельское хозяйство не производит таких продуктов. А поступление на рынок турецких продуктов может привести, и мы на это рассчитываем, к снижению цен на внутреннем рынке, — подчеркнул Путин. Он отметил, что для Турции это является открытием российского рынка.

— Объём продаж этих товаров составил в прошлом году 500 миллионов долларов, так что это значимое решение, — добавил он.