Уральская «железная леди»

Губернатор Евгений Куйвашев и вручил Людмиле Валентиновне букет цветов. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

Вчера, 11 октября, на первом заседании регионального парламента нового созыва депутаты единогласно избрали председателем Людмилу Бабушкину. Её кандидатуру поддержали все 50 парламентариев. Такого не было ни разу за всю историю свердловского законодательного органа власти.

Традиционно заседание началось в 10 утра. Открыл его самый старший по возрасту депутат Владимир Терешков, который занял кресло председателя. Первым делом все 50 парламентариев приняли присягу. По очереди они выходили к трибуне и произносили: «Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депутата, соблюдать Конституцию, федеральные законы, Устав Свердловской области и законы Свердловской области». Процедура затянулась почти на полчаса. Поэтому те, кто уже поклялся в депутатской верности переписывались в мессенджерах, знакомились с системой для голосования и внимательно изучали газетную полосу со своими же портретами из номера «ОГ» от 30 сентября, которая ходила по рядам. К слову, точно такая же полоса лежала и на посту охраны на входе в здание ЗакСО.

Перед тем как перейти к голосованию за председателя, слово взял глава региона Евгений Куйвашев. Он ещё раз поздравил присутствующих с тем, что они избрались, и посоветовал им «настроиться на конструктивную работу».

— С места в карьер, как говорится. Поэтому предлагаю вам засучить рукава и начать работу, — подбодрил депутатов губернатор и напомнил, что первый вопрос, за который им предстоит взяться — подготовка законопроекта о бюджете региона на 2017 год.

После этого Владимир Терешков объявил, что на пост председателя была выдвинута лишь одна кандидатура Людмилы Бабушкиной. Остальные фракции в ЗакСО не стали предлагать своих кандидатов.

— Фракция ЛДПР регулярно предлагала кандидатуру на этот пост. Но в этот раз не стали. В предыдущем созыве Людмила Валентиновна доказала свою справедливость, принципиальность и умение быть над политикой. Поэтому мы приняли решение поддержать её как профессионала, — выступил либерал-демократ Михаил Зубарев.

Также поддержать Людмилу Бабушкину на трибуну вышли депутаты Виктор Шептий, Елена Чечунова, Вячеслав Погудин, Анатолий Сухов и даже экс-депутат регионального парламента, а ныне депутат Госдумы Андрей Альшевских, который присутствовал на заседании в компании своих думских коллег Сергея Чепикова, Максима Иванова и Игоря Торощина. «В думе слова не дают сказать?» — пошутил кто-то в зале, пока Альшевских двигался к трибуне.

— От себя и от коллег присоединяюсь к словам поддержки. За время работы мы много спорили, где-то ругались. Но всегда вырабатывали решение по любому вопросу. Хочу подчеркнуть, мы (депутаты Госдумы) готовы плотно работать с ЗакСО, — отметил депутат и предложил местным парламентариям при рассмотрении поправок в устав области наделить депутатов Госдумы правом законодательной инициативы в Заксобрании. На что в зале опять кто-то пошутил: «Мы думали отвязались от тебя, ан нет».

В итоге депутаты единогласно поддержали Людмилу Бабушкину на посту председателя.

— Я благодарю вас за поддержку, которую вы мне оказали. Нам предстоит каждодневная, серьёзная работа. Уже 17 октября состоится внеочередное заседание, где примем ключевые законопроекты, инициированные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, и определимся с планами на осеннюю сессию. Совместных успехов нам на долгие пять лет, — поблагодарила собравшихся Бабушкина.

— Вы настоящая наша уральская «железная леди», — отметил губернатор и вручил Бабушкиной цветы. После чего ещё один букет новому председателю со словами «пост сдал» подарил Владимир Терешков. «Пост принял», — ответила Людмила Валентиновна и заняла место спикера.

После этого депутаты большинством голосов делегировали Аркадия Чернецкого в Совет Федерации. В ближайшее время будет решён вопрос о передаче его мандата другому кандидату. По информации «ОГ», им должен стать гендиректор «УГМК-Агро» Илья Бондарев, который войдёт в комитет по бюджету.

Следующим своим решением депутаты утвердили количество комитетов и комиссий, а также выбрали их руководителей. Здесь тоже без неожиданностей, всё прошло ровно так, как сообщала «ОГ» в номере от 11 октября. А вот что касается утверждения кандидатур на посты заместителей председателя ЗакСО, то выбрали только четырёх депутатов (единороссов Виктора Шептия, Виктора Якимова, Анатолия Сухова и Владимира Власова), а предполагалось пять. Оказывается, вопрос о назначении пятого будет решаться на заседании 17 октября. По словам Людмилы Бабушкиной, пятый зам будет работать на неосвобождённой основе — без зарплаты. Предположительно им станет эсер Виктор Маслаков.

На этом же заседании, как сообщила Людмила Бабушкина, будет рассмотрена поправка в закон, который предусматривает увеличение количества депутатов, работающих на профессиональной основе, до 30. Сейчас в законе говорится, что получать её могут не более 17 парламентариев.

На первом заседании присутствовали все 50 депутатов. В конце заседания Людмила Бабушкина выразила надежду, что такая явка сохранится и впредь. Фото: Алексей Кунилов