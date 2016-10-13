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Озвучены изменения в структуре кабмина

  • Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Вчера, 13 октября, комитет по законодательству регионального Заксобрания рассмотрел поправки в устав Свердловской области, предложенные губернатором Евгением Куйвашевым.

Речь идёт об изменении структуры областного правительства. Оно предполагает упразднение должности председателя кабмина и передачу его полномочий главе региона. Кроме того, в состав правительства войдут несколько заместителей губернатора. Те из них, кто получит статус первых, будут согласовываться региональным парламентом.

Поправки на заседании комитета представил руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов. Он также анонсировал, что в законопроект вносится одна существенная поправка.

— Изначально проект предполагал исключение из устава термина «администрация губернатора». Она должна была стать неким министерством по выполнению государственных функций. Но мы обратились к опыту других регионов. Кроме того, Евгений Куйвашев провёл консультации в администрации президента. В итоге просьба сохранить термин, — сообщил Владимир Тунгусов и объявил, что функционал администрации губернатора практически не изменится.

Пока точно не известно, сколько заместителей, в том числе первых, будет у губернатора. Окончательную структуру правительства Евгений Куйвашев будет утверждать только после того, как поправки вступят в силу. Также до сих пор не ясен их функционал. Как рассказал «ОГ» источник в региональном парламенте, один из первых заместителей будет сосредоточен на работе с кабмином: проводить заседания и так далее.

— Также первый заместитель будет взаимодействовать с законодательным органом. Например, участвовать в работе согласительных комиссий по бюджету. Ну и обязанности главы региона нужно кому-то выполнять в его отсутствие, — говорит источник.

Также, как стало известно изданию, должность одного из первых заместителей губернатор предложил бывшему председателю кабмина Денису Паслеру.

Комитет уже был готов принять поправки в устав сразу в трёх чтениях. Однако не смог. Возразила прокуратура.

— На практике получится ситуация, что губернатор, возглавляя правительство, подписывает документы, а потом уже как глава региона может отменять эти акты, — сообщила представитель прокуратуры Светлана Перминова.

В итоге депутаты договорились провести дополнительные консультации. Все согласования планируется закончить к 17 октября, когда законопроект будет внесён в повестку внеочередного заседания.

Напомним, должность председателя правительства в регионе появилась при губернаторе Эдуарде Росселе ещё в 1994 году. Вчера корреспонденту «ОГ» удалось встретится с Эдуардом Эргартовичем. Он сразу же пресёк обсуждение этой темы и от комментариев отказался.

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