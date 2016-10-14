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«Половина повестки Госдумы – это наш комитет»

Создание депутатской вертикали Павел Крашенинников вчера обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: Пресс-служба губернатора

Создание депутатской вертикали Павел Крашенинников вчера обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: Пресс-служба губернатора

  • Опубликовано в №193 от 15.10.2016

Вчера, 14 октября, депутат Госдумы Павел Крашенинников впервые после выборов посетил Свердловскую область, от которой избрался в федеральный парламент. Он приступил к выстраиванию депутатской вертикали, о которой так много говорил во время выборной кампании.

Напомним, в Госдуме Крашениников возглавил самый крупный объединённый комитет по государственному строительству и законодательству. По словам депутата, он не ожидал, что его коллега Владимир Плигин, возглавлявший в прошлом созыве комитет по конституционному законодательству, не попадёт в Госдуму.

— В итоге его комитет объединили с тем, который возглавлял я. Сейчас 50 процентов всей повестки Госдумы — это будут вопросы нашего комитета. Поэтому работа предстоит огромнейшая.

Тема выстраивания депутатской вертикали была ключевой в предвыборной кампании Крашенинникова. Вчера он рассказал, как будет выглядеть эта структура.

— Мы хотим создать орган, объединяющий всех депутатов, избранных на территории региона, начиная от муниципальных образований и заканчивая Госдумой. Внутри этой вертикали мы разграничим компетенции и создадим комиссии по отдельным темам, скажем, ЖКХ, здравоохранение и так далее. Так проще будет выявлять и решать конкретные проблемы на любом уровне, понимать картинку состояния области, — объяснил парламентарий.

Также он прокомментировал реформу структуры власти Свердловской области. По его словам, все политические акты необходимо соотносить со временем.

— Раннее устройство региона — в 90-х, 2000-х — было неким элементом защиты её промышленности, интеллектуального потенциала. Когда такая необходимость отпала, — Заксобрание стало однопалатным. Что касается должности председателя правительства, то по уставу высшее должностное лицо в регионе — губернатор. Он выстраивает исполнительную власть. В его праве предложить упразднение той или иной должности. Посмотрим, к чему это приведёт, — сообщил Павел Крашенинников.

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«Половина повестки Госдумы – это наш комитет»
Вчера, 14 октября, депутат Госдумы Павел Крашенинников впервые после выборов посетил Свердловскую область, от которой избрался в федеральный парламент. Он приступил к выстраиванию депутатской вертикали, о которой так много говорил во время выборной кампании.

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