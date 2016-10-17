Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

Геннадий Богатырёв

Опубликовано в №194 от 18.10.2016

Уважаемые депутаты Законодательного Собрания Свердловской области!

В соответствии с Уставом Свердловской области и законом Свердловской области о бюджетном процессе представляю вам Бюджетное послание об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2017 году и плановом периоде 2018–2019 годов.

У вас на руках весь пакет документов по основным направлениям бюджетной и налоговой политики региона на предстоящий период.

Сегодня в своём Бюджетном послании я бы хотел остановиться как на итогах работы, так и на перспективных направлениях нашей совместной деятельности.

Многие из вас, уважаемые коллеги, начинают свой первый политический сезон в составе Законодательного Собрания Свердловской области. Уверен, что период адаптации уже завершён и депутатский корпус Свердловской области готов к конструктивной, дружной, напряжённой работе.

Если говорить кратко, то основным содержанием нашей совместной деятельности на предстоящий период должно быть планомерное, профессиональное и эффективное продвижение Свердловской области на лидерские позиции по важнейшим направлениям экономики и социальной сферы.

Напомню слова Президента России Владимира Владимировича Путина: «Время стремительно меняется, и надо глубже понимать всю сложность современных вызовов, знать, как на них отвечать, как реагировать. Только так можно быть лидером. Сейчас нам важно сосредоточиться на ключевых направлениях и прорывных проектах, которые обеспечат динамичное развитие страны и благополучие граждан».

В Свердловской области наша цель — сильная и конкурентоспособная экономика, комфортные условия для ведения бизнеса, безопасность и благополучие для всех жителей региона. Мы должны обеспечить достойные условия жизни старшему поколению, дать хорошее образование нашей молодёжи и возможность профессионального роста работающему населению, поддержать молодые и многодетные семьи, укрепить национальный мир и согласие в обществе.

Свердловская область — многолетний экономический, промышленный, политический лидер Урала и Российской Федерации, один из флагманов развития страны. Наш регион — инициатор многих важнейших начинаний, территория высокой гражданской активности.

В уральцах исторически сформировано чувство уважения к своему краю, осознание своей общности, своей миссии в развитии страны. Мы — уральцы, и это звучит по-особенному, это звучит гордо.

Уважаемые коллеги!

За последние пять лет, реализуя Программу социально-экономического развития Свердловской области и майские Указы Президента России, мы смогли существенно укрепить экономический потенциал региона, усилить лидерские позиции по основным социально-экономическим показателям.

За эти годы с нулевого цикла и до финального результата были доведены важнейшие, прорывные проекты, убедительно говорящие о высоком потенциале и масштабности задач.

Приведу только несколько примеров. Это серийное производство скоростных электропоездов «Ласточка», строительство цеха холодного проката на Каменск-Уральском металлургическом заводе, пуск нового трубопрокатного комплекса Северского трубного завода, ввод цеха электролиза меди на АО «Уралэлектромедь» и многие другие.

Успешно работает оборонно-промышленный комплекс региона, чётко и с высоким качеством выполняя гособоронзаказ.

Мы укрепили экономику агросферы, обеспечив наличие в магазинах и на столах уральцев качественных продуктов собственного производства. Сейчас важнейшая задача — продолжение технологической модернизации отрасли, повышение эффективности использования сельхозугодий и бюджетных средств, вложенных в развитие аграрного сектора. И конечно, надо переходить на экономические методы управления, укреплять финансовую устойчивость предприятий этой отрасли.

В результате — Свердловская область по основным социально-экономическим показателям уверенно удерживает позиции в десятке передовых российских регионов.

Успешно реализуются программы государственно-частного партнёрства, растет эффективность сотрудничества науки и бизнеса.

Наш регион занимает шестое место среди субъектов Российской Федерации по числу созданных передовых производственных технологий.

Учёные Среднего Урала успешно работают в русле приоритетных направлений — информационных и нанотехнологий, энергетики, создания современных лекарственных препаратов.

За последние годы существенно модернизирован генерирующий комплекс Свердловской области, что позволило уйти от энергозависимости ряда территорий.

Крепкий экономический фундамент региона позволил обеспечить развитие социальной сферы, чётко выполнять все социальные обязательства власти перед жителями области.

Обеспечено повышение средней заработной платы всем категориям работников бюджетной сферы. Решена проблема дефицита мест в детских садах. Зафиксирован рекорд в жилищном строительстве: в 2014–2015 годах в Свердловской области ежегодно вводилось в строй по два с лишним миллиона квадратных метров.

Благодаря развитию здравоохранения и успехам социальной политики удалось обеспечить положительную динамику в демографии.

Уважаемые коллеги!

Позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Свердловской области мы отмечаем и в 2016 году.

Так, индекс промышленного производства в январе — августе 2016 года составил 104,7 процента к аналогичному периоду 2015 года.

Объём продукции сельского хозяйства в январе — августе 2016 года составил 42 миллиарда рублей, увеличившись на 15 процентов к соответствующему периоду 2015 года.

Объём инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций по итогам первого полугодия 2016 года на 9,3 процента превысил показатели первого полугодия 2015 года.

За девять месяцев 2016 года введены в эксплуатацию ряд крупных промышленных, инфраструктурных и социальных объектов.

В том числе: новое производство на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов, сборочный цех и комплекс по выпуску дизелей нового поколения на Уральском дизель-моторном заводе, 4-й энергоблок Белоярской АЭС и новая ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге, мощности которой хватит, чтобы обеспечить теплом сто тысяч квартир. Большой общественный резонанс имело открытие ледовой арены имени Павла Дацюка и нового комплекса Свердловской детской железной дороги. Мы продолжим реализовывать все начатые социальные проекты.

Вместе с тем у нас, конечно, немало сложностей и нерешённых задач. Для Свердловской области как индустриального региона чрезвычайно актуальной, острой является инвестиционная сфера, привлечение инвестиций, необходимых для роста промышленности.

В экономику Свердловской области за прошедшие 5 лет, с учётом текущего года, привлечено почти два триллиона рублей. Для сравнения — это более десяти годовых консолидированных бюджетов Свердловской области.

Это существенный успех в сфере инвестиций, но сегодня мы видим необходимость активизации работы в данном направлении.

Точками роста инвестиционного потенциала Свердловской области должны стать такие крупномасштабные проекты, как: формирование особой экономической зоны «Титановая долина», создание индустриальных и технопарков, создание зон опережающего социально-экономического развития.

В 2016 году создана территория опережающего социально-экономического развития в городском округе Краснотурьинск, в активной фазе находится создание индустриального парка «Богословский». Ведётся работа по созданию территорий опережающего развития в городском округе Первоуральск и ЗАТО Новоуральск.

Приток инвестиций — основной движитель экономики. Мы должны не просто сохранить достигнутые результаты, но и найти механизмы обеспечения нового качественного роста.

Кроме роста инвестиций, нам необходимо комплексно подойти к модернизации коммунальных сетей, строительству и ремонту автомобильных дорог, перейти на адресную поддержку в социальной сфере, повысить производительность труда.

К 2030 году мы должны удвоить валовой региональный продукт Свердловской области, создать прочный фундамент для повышения качества жизни уральцев.

Именно такие ориентиры, напомню, мы сформулировали в Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы.

Для достижения этой цели надо иметь ответ на три главных вопроса:

1. Каковы наши приоритеты для достижения максимального эффекта?

2. Каковы механизмы роста экономики и развития социальной сферы?

3. Как организовать эффективное управление этим процессом?

Начнём по порядку.

Несомненный приоритет — безусловное выполнение всех показателей майских Указов Президента России.

Уже сегодня в Свердловской области выполнено свыше 30 процентов от всех определённых Указами показателей, причём некоторые достигнуты досрочно. Сейчас необходимо консолидировать усилия на продолжении этой работы, сосредоточившись на таких направлениях, как рост демографии, строгое соблюдение дорожной карты по заработной плате в бюджетной сфере, повышение качества государственных и муниципальных услуг.

Второе — это концентрация усилий на основных направлениях стратегического развития, утверждённых Советом при Президенте Российской Федерации.

К стратегическим приоритетам федерального значения относятся следующие направления: «Здравоохранение», «Образование», «Ипотека и арендное жильё», «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Реформа контрольной и надзорной деятельности», «Безопасные и качественные дороги», «Моногорода», «Экология».

Мы исходим из того, что это базовые, ключевые, обязательные к исполнению проектные направления. Поэтому мы должны полностью обеспечить их реализацию в расходах областного и местных бюджетов, в текущей работе государственных и муниципальных органов власти, в законотворческой деятельности депутатов.

Эти основные, приоритетные направления полностью соответствуют целям развития Свердловской области, интересам уральцев.

Возьмем, к примеру, здравоохранение, где первоочередной задачей является обеспечение своевременности, качества и доступности медицинской помощи. Значит, мы должны добиться того, чтобы для всех жителей области больницы и поликлиники были в удобной транспортной доступности, чтобы время ожидания экстренной медицинской помощи не превышало двадцати минут, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь была доступна всем уральцам.

И конечно, сделать всё необходимое для того, чтобы обеспечить здравоохранение квалифицированными кадрами, решить проблему нехватки специалистов, особенно в сельских и отдалённых территориях.

В образовании наш приоритет — реконструкция, ремонт и строительство новых школ. Только в 2016 году нам предстоит создать более трёх тысяч семисот новых учебных мест. А к 2025 году у нас должно быть построено столько учебных заведений, чтобы все школьники учились в одну смену.

Не менее важное направление — подготовка рабочих кадров для передовых технологий. Здесь наша первоочередная задача — продолжение реализации программы «Уральская инженерная школа», развитие движения WorldSkills. Свердловская область вошла в число шести регионов России, где создаются Межрегиональные центры компетенций для подготовки квалифицированных кадров в сфере машиностроения, управления сложными техническими системами, обработки материалов. Начиная с 2017 года Межрегиональный центр в Свердловской области должен заработать в полную силу.

В жилищном строительстве нашей ключевой задачей остаётся обеспечение населения качественным и доступным жильём. В среднесрочной перспективе мы должны сохранить набранные за последние два года рекордные темпы строительства.

Это имеет важнейшее значение и для успешного продолжения работы по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Начиная с 2013 года благодаря реализации этой программы более десяти тысяч человек уже улучшили свои жилищные условия, ликвидировано более ста семидесяти тысяч квадратных метров аварийного жилья.

И мы не собираемся останавливаться на этом. 2017 год — это год завершения программы. Это значит, что до 1 сентября 2017 года мы должны расселить ещё более ста тысяч квадратных метров аварийного жилья, условия проживания должны улучшить почти 7 тысяч человек.

Если представить, что все эти квадратные метры собраны воедино, то в Свердловской области за эти годы вместо снесённых бараков уже построен целый новый город.

В дальнейшем эта работа будет продолжена, чтобы обеспечить всем уральцам достойные жилищные условия.

И конечно, необходимо усиленно работать над тем, чтобы жилищный фонд в Свердловской области не ветшал. Ежегодно мы планируем ставить на капитальный ремонт по две с половиной тысячи многоквартирных домов. Это большие финансовые затраты и крайне чувствительная сфера для населения, поэтому здесь я требую жёсткого и постоянного контроля качества и сроков работ.

Ключевую роль в развитии как реального сектора, так и всей экономики области в целом играет малый и средний бизнес.

Субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают сегодня занятость трети экономически активного населения Свердловской области (более 660 тысяч человек). На долю субъектов малого и среднего предпринимательства приходится более тридцати процентов инвестиций в основной капитал.

Развитие малого предпринимательства — одно из приоритетных направлений в экономической политике Свердловской области.

У нашего региона есть своя особенность, специфика — это возможность переработки техногенных отходов и самоцветных камней, которыми так богат Урал. По сути, это сундук с сокровищами — новыми рабочими местами, дополнительными поступлениями в бюджет, возможностью применения новых технологий.

Мы не первый год лоббируем этот вопрос на всех уровнях, и сейчас, с ростом нашего представительства в Государственной Думе, есть все шансы сдвинуть его с места, внести необходимые изменения в действующее законодательство. Деньги в буквальном смысле лежат у нас под ногами, пришло время поднять их.

Уважаемые коллеги!

Ещё одним из приоритетных направлений является продвижение уральской продукции на внешних рынках. За последние годы у нас появились новые партнёры, новые рынки сбыта. Так, уральские вагоны с маркой «УВЗ» начали поступать на Азербайджанские железные дороги, есть перспективные наработки с иранскими парт-нёрами.

Мы заново открываем миру возможности Свердловской области благодаря нашему Иннопрому, который по масштабам и представительности уже встал в один ряд с крупнейшими выставочными площадками Евразии. В 2016 году мы провели эту крупнейшую промышленную выставку в партнёрстве с Индией, в 2017 году наш партнёр — Япония, в 2018-м — Республика Корея.

Уверен, что дальнейшее развитие выставочной деятельности, а также создание Регионального экспортного центра дадут дополнительный импульс нашему выходу на новые рынки.

Уважаемые коллеги!

В последние годы на Среднем Урале идёт масштабная инфраструктурная модернизация. Это наша долгосрочная политика.

Существенная часть работ связана с предстоящим чемпионатом мира по футболу. Хоть сами игры чемпионата состоятся в 2018 году, но следующий год является определяющим для завершения основного объёма подготовительных работ и проведения первых игр на стадионе «Екатеринбург Арена».

2016 год стал рекордным в сфере дорожного строительства. Нам удалось увеличить объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области более чем на четыре с половиной миллиарда рублей.

Муниципалитетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог выделено более пяти миллиардов рублей, что почти в два с половиной раза больше, чем в 2015 году.

В современных условиях это беспрецедентные средства, результатом вложений которых должны стать современные, качественные дороги, повышение транспортной мобильности и безопасности уральцев.

При формировании бюджета на 2017 год и плановый период необходимо учесть продолжение строительства Екатеринбургской кольцевой дороги. Мы должны вывести большегрузный транспорт за пределы города, разгрузить дороги Екатеринбурга.

И здесь важнейшее значение имеет качество дорожного строительства. Подход к строительству и ремонту региональных и местных дорог необходимо менять кардинально, решительно избавляться от недобросовестных подрядчиков. Мы пошли по такому пути в капитальных ремонтах домов, и в дорожном строительстве сделаем так же.

Сейчас у нас около сорока процентов дорог соответствуют установленным нормативам, а к 2030 году мы должны обеспечить нормативное состояние региональных дорог по всей Свердловской области.

Рецепт один: прозрачность процедур отбора, жёсткий контроль качества дорожного строительства. В том числе — общественный контроль.

Уважаемые депутаты!

2017 год по решению Президента Российской Федерации объявлен Годом экологии.

Экологические проблемы, накопившиеся в Свердловской области, требуют адекватных и оперативных решений.

Мы должны ввести в цивилизованные рамки работу с бытовыми отходами, начать строительство заводов по переработке мусора, заменить устаревшие автобусы и маршрутки на современные, экологичные модели.

Предлагаю начать масштабную, долговременную работу по восстановлению и расширению городских парков и скверов, озеленению и благоустройству дворов. Такая областная программа, назовем её «Зелёные города Урала», поможет вовлечь в экологические проекты молодёжь и ветеранов, бюджетников и бизнесменов, специалистов лесного хозяйства. Это отличная возможность улучшить экологию региона и качество жизни людей.

Кроме того, это один из тех наказов избирателей, который чаще всего звучал во время выборной кампании. А наказы людей, данные власти, мы обязаны выполнять.

Это в полной мере относится к такому наказу как возобновление строительства метро в Екатеринбурге.

Мы постоянно вели переговоры о софинансировании метро из федерального бюджета. Лоббирование этого вопроса надо усилить.

Вместе с тем надо задействовать иные доступные механизмы привлечения инвестиций под данный проект.

Даю поручение профильным министерствам: совместно с администрацией Екатеринбурга проработать вопрос и внести предложение о новых инструментах привлечения частных инвестиций на строительство метро, возможно, и с использованием облигационных займов.

Конечно, этот проект надо сделать максимально открытым, провести его через общественные слушания, дать возможность людям проявить гражданскую активность и заинтересованность в дальнейшем развитии Екатеринбурга.

Уважаемые коллеги!

Таким образом, учитывая необходимость плотной координации приоритетных проектов Российской Федерации и долгосрочной Стратегии развития Свердловской области, ставлю задачу внести необходимые коррективы в Стратегию и оперативно приступить к работе.

Теперь что касается второго вопроса: каковы механизмы роста экономики и развития социальной сферы?

Основа остаётся неизменной — это государственные программы Свердловской области. Этот подход доказал свою эффективность.

Кроме того, необходимо активно внедрять методы проектного управления, совершенствовать бюджетно-налоговую политику, уделяя особое внимание прогнозу рисков развития, механизмам их минимизации.

Сейчас мы возвращаемся к трёхлетнему периоду планирования. Думаю, коллеги, вы все понимаете, что первый год этой трёхлетки будет очень непростым в части формирования и исполнения бюджетов. Я бы сказал даже, что нам предстоит сформировать бюджет на основе более жёсткой бюджетной политики.

Поэтому мы должны максимально прагматично и аккуратно подойти к планированию доходной и расходной части бюджета.

Взвешенная бюджетная политика, грамотное использование её инструментов всегда позволяли Свердловской области выполнять все социальные обязательства. Этот приоритет для нас обязателен и неизменен.

В то же время, несмотря на высокую социальную нагрузку, необходимо иметь и наращивать «бюджет развития» как один из эффективных механизмов роста экономики.

Грамотное применение инструментов бюджетной и налоговой политики позволили за последние четыре года:

— увеличить плановый объём доходов областного бюджета на 22,6 процента (со 154 до 189 млрд рублей);

— увеличить плановый объём расходов областного бюджета на 12,9 процента (со 180 до 203 млрд рублей);

— снизить плановый дефицит областного бюджета почти в 2 раза — на 44,3 процента.

Объём государственного долга Свердловской области составляет сегодня почти 56 миллиардов рублей, снизившись за 8 месяцев текущего года на 14,5 процента, или на 9,6 миллиарда рублей.

Несмотря на непростые экономические условия, мы имеем приемлемый дефицит бюджета, уровень которого не превышает 1 процент от ВРП.

Эту балансировку бюджетных параметров мы должны сохранить.

В налоговой политике мы будем придерживаться принципа постоянной инвентаризации налоговых льгот. Мы должны видеть реальную отдачу от тех преференций, которые мы предоставляем бизнесу. Если в экономику региона нет притока частных инвестиций, значит, и решение о предоставлении льгот должно быть пересмотрено.

Далее, необходима постоянная ревизия и оптимизация расходной нагрузки бюджета.

Эффективность бюджетных расходов — один из ключевых критериев персональной оценки руководителей бюджетных учреждений, министерств, ведомств и органов местного самоуправления.

Не менее важной задачей является мобилизация дополнительных доходов.

Приведу только две цифры: в прошлом году, благодаря мобилизации дополнительных доходов, в консолидированный бюджет области дополнительно поступило свыше 10 миллиардов рублей, за первое полугодие этого года — 3,4 миллиарда рублей.

Эту работу надо вывести на новый уровень, вести её постоянно — с главами муниципалитетов, с отдельными организациями, контрольными и надзорными ведомствами.

Особое внимание должно быть уделено жёсткому контролю за эффективным и целевым расходованием средств.

Работа по поддержке муниципалитетов всегда была и остаётся весомым приоритетом в работе Правительства области.

В 2015 году из бюджета Свердловской области в местные бюджеты было направлено 73 миллиарда рублей — 38 процентов от общего объёма расходов.

В 2016 году плановый объём межбюджетных трансфертов составил также почти 40 процентов от общей суммы расходов бюджета Свердловской области.

Вместе с тем необходимо повышать финансовую самостоятельность местных бюджетов, стимулировать рост инвестиционной активности на местах, совершенствовать подходы в повышении бюджетной обеспеченности.

Уважаемые депутаты!

Итоги прошедших выборов, политическая стабильность в стране и доверие населения к Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и к тому курсу, которым идёт сегодня Россия — всё это способствует тому, чтобы вплотную заняться экономикой роста, повысить оперативность, профессионализм, ответственность власти за принимаемые решения.

Сейчас в Свердловской области начата реформа государственного управления. Это и есть ответ на третий вопрос: о повышении качества управления.

Реформа госуправления, когда Губернатор Свердловской области возглавляет регион и выполняет функции председателя Правительства, позволит перейти от управления по поручениям к управлению по целям.

Мы проведём перегруппировку сил в Правительстве и сконцентрируем работу на тех приоритетных задачах, которые перед нами стоят. При этом мы повысим эффективность расходов на государственный аппарат, обеспечим рост производительности и качества управленческого труда. В том числе — за счёт повышения компетентности управленческих кадров, создания автоматизированных рабочих мест руководителей, перехода на современные технологии коммуникаций и работы с информацией.

Работа Правительства будет строиться не по отраслевым интересам ведомств, а по ключевым, стратегическим направлениям развития региона.

В первую очередь это социальный блок: здравоохранение, образование, социальная политика, культура, спорт.

Далее — реальный сектор: промышленность, агропромышленный комплекс, рациональное использование природных ресурсов, леса, животного и растительного мира.

Следующий блок — региональные финансы, их стабильное состояние.

Отдельный блок составляют экономическое планирование, территориальное развитие, сохранение рынка труда и занятости населения.

Следующий блок — развитие региональной инфраструктуры: строительство, энергетика, ЖКХ, транспорт, связь.

Отдельный блок — обеспечение общественной безопасности, взаимодействие с правоохранительными органами и силовыми структурами, архивы и ЗАГСы.

Наконец, важным направлением является современная организация самого государственного управления, внутренняя и информационная политика, экспертная и аналитическая деятельность, работа с кадрами, системный контроль исполнения принятых решений.

Каждое направление должен возглавить заместитель Губернатора. Самые приоритетные сферы возглавят первые заместители Губернатора.

Кроме общего руководства Правительством Свердловской области оставляю за собой международные и внешне-экономические связи, а также управление государственным имуществом региона.

Это позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы, оптимизировать межведомственное взаимодействие. В этой связи считаю целесообразным создание таких структур, как проектные офисы по приоритетным направлениям. В их состав должны войти представители науки, бизнеса, гражданского общества, эксперты, главы территорий. Мы с вами уже обсуждали этот вопрос в ходе недавних встреч, жду от вас предложений по кандидатурам в проектные офисы.

Проектные офисы целесообразно совместить с задачами управления Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы. Считаю необходимым, чтобы центральный проектный офис возглавил Губернатор.

Главный смысл реформы исполнительной власти в регионе заключается в том, чтобы в условиях ограниченности ресурсов и оптимизации расходов на управление получить максимальный целевой эффект.

Надо преодолеть известный дисбаланс, когда процесс доминирует над результатом, а сам факт действий заслоняет эффект конечного результата.

Ушли времена, когда руководитель оценивался по количеству совещаний и рассмотренных документов. Требуется кардинально повысить уровень персональной ответственности, обеспечить спрос за достижение именно целевого результата.

Будут оцениваться только реальные изменения в качестве жизни людей, в работе предприятий, бюджетных организаций, больниц, школ, в состоянии дорог, качестве жилья, коммунальных услуг и т.д.

Органы власти в Свердловской области работают для уральцев, на благо уральцев. Это запрос общества, и я, как глава региона, ориентируюсь прежде всего на требования общества, на интересы людей. Уверен, что такие же ориентиры у вас, уважаемые коллеги.

Благодарю за внимание!