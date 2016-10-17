Свердловские депутаты изменили областной устав

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №194 от 18.10.2016

Вчера на внеочередном заседании областного Заксобрания депутаты в трёх чтениях одобрили все инициативы губернатора Евгения Куйвашева. В первую очередь речь идёт о поправках в устав области, в частности, предусматривающих упразднение поста председателя правительства и подчинение кабинета министров напрямую главе региона. Также была поддержана ещё одна губернаторская инициатива об увеличении числа депутатов, работающих на платной основе, с 17 до 30 человек.

По плану заседание открыл Евгений Куйвашев. Он выступил с 30-минутным бюджетным посланием, в котором обозначил приоритетные направления развития области. Особое оживление в зале вызвало заявление главы региона о том, что он поручил профильным министерствам совместно с администрацией Екатеринбурга проработать вопрос поиска инвесторов для строительства метро в уральской столице.

— Мы постоянно вели переговоры о софинансировании строительства метро из федерального бюджета. Лоббирование этого вопроса надо усилить. Вместе с тем нужно выработать новый механизм привлечения частных инвестиций под данный проект, возможно, с использованием и размещением облигационных займов, — заявил губернатор.

После этого новому созыву предстояло впервые в рамках заседания рассмотреть ряд законопроектов. Начали с поправок в устав региона. Они предполагают упразднение должности председателя кабмина и передачу его полномочий главе региона. Кроме того, в состав правительства войдут несколько заместителей губернатора. Те из них, кто получит статус первых, будут согласовываться региональным парламентом.

Напомним, на прошлой неделе комитет по законодательству регионального Заксобрания не смог утвердить эти поправки в трёх чтениях. Прокуратура возразила против того, что губернатор, возглавляя кабмин, будет подписывать документы, а потом уже как глава региона сможет отменять эти акты. В итоге комитетом была подготовлена поправка, согласно которой губернатор лишился права единолично отменять решения правительства.

— Если принятое правительством постановление необходимо будет отменить, то этот вопрос будет выноситься на заседание исполнительного органа власти и уже в его рамках будет приниматься коллегиальное решение об отмене, — объяснил руководитель комитета по законодательству Владимир Никитин.

Выступая перед депутатами, Евгений Куйвашев впервые рассказал, как будет выглядеть новая структура правительства. Он заявил, что теперешняя работа кабмина будет строиться не по отраслевым интересам ведомств, а по ключевым, стратегическим направлениям развития региона.

Он обозначил эти направления.

— Каждое из этих направлений возглавят вице-губернаторы, а приоритетные сферы — первые заместители губернатора, — резюмировал Куйвашев.

В итоге депутаты единогласно поправки одобрили.

Следом депутаты утвердили предложенные губернатором изменения в областной закон «О статусе депутата». Они предполагают введение поста первого зампредседателя Законодательного собрания (этой должности ранее не существовало) и увеличение числа депутатов, получающих зарплату, с 17 до 30. Напомним, в прошлом созыве в региональном парламенте зарплату по закону могли получать не менее 25 депутатов из 50, а по факту её получали 42 человека. После внесения изменений их число сократилось до 17 человек. Однако закон должен был начать распространяться только на новый созыв. Но этого не произошло. В итоге зарплату смогут получать председатель регионального парламента, его первый зам, четыре вице-спикера (ставка пятого оплачиваться не будет), руководители восьми комитетов и один из их замов. Оставшиеся ставки будут распределены среди депутатов, которые не занимают руководящие должности. Их кандидатуры будут утверждаться коллегиально.

Напомним, авторами законопроекта, сокращающего количество оплачиваемых ставок, в прошлом созыве выступали депутаты-единороссы Виктор Шептий и Алексей Коробейников. Уже тогда некоторые парламентарии высказывали мнение, что это предвыборный законопроект, действие которого будет отменено на первом же заседании.

— Если бы не был принят тот закон, то в нынешней ситуации было бы очень проблематично говорить об уменьшении количества ставок депутатов, работающих на профессиональной основе, — прокомментировал Виктор Шептий.