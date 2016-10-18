«Нашу область искали в Африке»

В кабинете Эдуарда Росселя висит исторический снимок — на нём изображены канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, Эдуард Россель и Владимир Путин у здания резиденции губернатора Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

19 октября 20-летний юбилей с момента открытия отмечает представительство Министерства иностранных дел РФ в городе Екатеринбурге. Накануне корреспондент «ОГ» встретился с сенатором Совфеда, экс-губернатором Свердловской области Эдуардом РОССЕЛЕМ, который в 1996 году выступил инициатором создания представительства в уральской столице. В интервью «ОГ» он рассказал, кто из государственных деятелей был против того, чтобы пускать в Свердловскую область иностранцев и почему открытие консульств в Екатеринбурге начали с США.

— Эдуард Эргартович, почему представительство МИД РФ в Екатеринбурге открылось именно в 1996 году?

— В начале 90-х была команда, что мы должны перейти на рыночную экономику. Но у нас был весомый фактор, который мешал это сделать: Свердловская область была засекреченной. Без разрешения Комитета госбезопасности СССР к нам не мог попасть ни один иностранец. Всё усугублялось ещё и тем, что госзаказы исчезли. Поэтому было просто необходимо добиться разрешения Совета Министров СССР о раскрытии нашего региона. К нам тогда как раз приезжал Михаил Горбачёв. Я перед ним выступил. Он меня услышал и дал соответствующее распоряжение председателю Совета Министров СССР Николаю Рыжкову. Но Рыжков начал сопротивляться. Быть может, он думал, что страна ещё может вернуться к коммунистической системе. Принудить Рыжкова подписать распоряжение удалось лишь раза с третьего. Всё, мы можем заниматься рыночной экономикой. Но проблема была в том, что о нас никто не знал.

— Предстояло разрекламировать область за рубежом?

— Я принял решение облететь все экономически развитые государства. Начал с Америки. Потом Германия, Франция, Англия, Китай, Япония, Турция, Испания, Италия и так далее. Я везде презентовал Свердловскую область. Поставил себе цель выстроить постоянно работающую систему взаимодействия между нашим регионом и странами. А это значит, что мы должны были иметь какой-то коммуникационный канал, который постоянно работает. Им как раз должны были стать иностранные консульства.

— Как получилось, что первым у нас открылось представительство США?

— Мне МИД России сразу сказал, что первым делом нужно открыть американское представительство. Это мировая практика. Где США открывают консульство, за ними открывают все. Тогда к нам в гости как раз приезжал госсекретарь США Джеймс Бейкер. Я сопровождал его в Челябинск. И пока мы с ним полтора часа туда ехали, я убедил его открыть генконсульство в Екатеринбурге. Когда мы вернулись из Челябинска, он прямо при мне позвонил в свой департамент и сказал, чтобы по этому вопросу было подготовлено решение. Открыли. И процесс пошёл. После США в Екатеринбурге за короткое время открылись англичане, потом немцы, чехи, французы и пошло-поехало.

— Вы перечислили столько стран, где вам удалось побывать. Постсоветские люди вобще-то понимали, что вы там не отдыхаете?

— Конечно, не понимали. Но когда появились миллиардные инвестиции и мы сохранили всю промышленность, люди поняли, что я делал. Кроме того, это способствовало облегчению получения виз для наших жителей. Раньше, если вдруг кто-то собирался куда-то лететь, нужно было сначала съездить до Москвы, обратиться в МИД России. Жить там несколько дней. Сильно потратиться. Мы избавили людей от этой необходимости. Теперь у нас работают 16 консульств. Нет никаких очередей.

— Почему необходимо было открыть здесь представительство МИД РФ?

— Это была настоятельная потребность иметь здесь представителя иностранных дел как промежуточное звено между МИД России, консулами и нами — регионом. Сейчас есть чёткая координация работы всех консульств и всего УрФО. Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Владимирович Харлов, который при мне был министром внешнеэкономических связей, прекрасно справляется со своей дипломатической миссией. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить их с юбилеем.

— Кстати, про министерство внешнеэкономических связей. Ведь именно вы вывели его из состава министерства экономики региона в отдельную структуру.

— Я считал, что должна была быть самостоятельная структура, которая на постоянной основе занимается только налаживанием связей со всеми государствами для привлечения инвестиций. Возглавил новое министерство тогда Анатолий Тарасов. Он сделал очень много для его становления. Сегодня как сенатор я не так сильно соприкасаюсь с деятельностью нашего правительства. Но даже детально не вникая в это дело, просто со стопроцентной уверенностью могу сказать, что министерство даёт стопроцентную отдачу. Потому что в ситуации, когда у нас своих инвестиций не хватает, колоссальное значение имеет привлечение инвестиций иностранных.

Эдуард Россель считает, что Уралу нужно как можно больше узнаваемых брендов. Корреспондент «ОГ» поинтересовался, не знаком ли экс-губернатор с линейкой одежды от одной из уральских марок — Urals. Эдуард Эргартович признался, что видит её впервые, но задумка кажется «классной». «Только бы писали по-русски», — отметил Россель. Фото: Павел Ворожцов

— В 2009 году при вас в Екатеринбурге прошёл саммит ШОС. Как удалось договориться, чтобы он прошёл именно здесь?

— На тот момент у меня были очень хорошие взаимоотношения с Владимиром Владимировичем Путиным. Он прекрасно понимал, что такое Свердловская область, как тут тяжело. Но мы справлялись, хлопот ему не доставляли. И я несколько раз тогда говорил ему: давайте планировать у нас международные мероприятия. Но одно дело говорить. Другое — обеспечить уровень приёма. Для этого надо было построить гостиницы, привести резиденцию губернатора в такой порядок, чтобы не стыдно было принимать высшие органы власти любого государства. И мы действительно вышли на этот уровень. Сейчас в резиденции столько кабинетов, что мы можем пять-шесть президентов принимать одновременно. То же самое мы сделали в Истоке, где находится правительственная дача. Когда, например, готовился ШОС, приезжала комиссия МИД России с проверкой. После неё мне Сергей Лавров сказал: «Эдуард Эргартович, у вас обеспечено всё для того, чтобы проводить встречи здесь на любом уровне».

— Какие у вас сейчас отношения с Лавровым?

— Я бы сказал — товарищеские. За этот год встречались с ним уже два раза.

— У вас были какие-то планы по проведению международных мероприятий, которые, может, не успели реализовать?

— В своё время у меня была очень нахальная мысль. Впрочем, как и всё, что я делал. Я предложил Владимиру Владимировичу сделать тут штаб ШОС. Говорю ему: «Я построю здесь центральный офис и ни одного вопроса вам не задам». Если бы получилось, то мы тут проводили бы не только ШОС, но и восьмёрки, и азиатские форумы. Но мне тогда, оказывается, было уже больше 70 лет, а в таком возрасте быть губернатором не рекомендуют.

— Вы, кстати, в отличной форме.

— Я сбросил 32 килограмма. Весил 116, а теперь — 85. Думаю, ещё килограммов пять скинуть.

— Через два года мы примем крупное международное мероприятие — ЧМ по футболу. Он нужен?

— Нужен обязательно. Региону нужны бренды. Это привлекает. Сразу же возникают вопросы: а что это за Екатеринбург, а где он находится, а как бы туда слетать, посмотреть, может, бизнес открыть. Я когда впервые выступал в США и говорил, что у нас есть 24 института, что у нас есть консерватория имени Мусоргского, есть театры и так далее. Все смотрели на меня, как на странного человека. Ведь на карте они искали Свердловскую область в Африке. В итоге я помог международному сообществу усвоить, что такое Свердловская область. Нужно держать планку.