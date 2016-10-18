Думцы не доверяют друг другу голоса

Опубликовано в №195 от 19.10.2016

17 октября комитет Госдумы по регламенту единогласно одобрил инициативу единороссов о запрете голосования по доверенности на пленарных заседаниях, совете думы и комитетах. Поправки могут рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 или 21 октября. «ОГ» выяснила, как относятся к этому предложению депутаты от Свердловской области.

Авторами поправок выступили вице-спикеры нижней палаты Сергей Неверов, Владимир Васильев и депутат Андрей Исаев. Более того, в эфире программы «Вести в субботу» 15 октября Сергей Неверов предложил штрафовать депутатов за прогулы заседаний.

— Считаю, что голосование должно быть только личным, — пояснял он. Кстати, именно так принято голосовать в свердловском Заксобрании.

Неверова поддерживает большинство депутатов от Свердловской области.

— В Госдуме появилось 225 депутатов-одномандатников. Разве можно передать свой голос депутату от другой территории, который совсем не знает проблем твоего округа? — сказал свердловский единоросс Сергей Чепиков.

Его коллега Андрей Альшевских также выразил надежду, что запрет голосования по доверенности повысит парламентскую дисциплину. С депутатами от «ЕР» согласились Данил Шилков от ЛДПР и представитель «СР» Александр Бурков.

— Положительно отношусь к законопроекту. Сейчас у нас один человек может голосовать за всю партию, — сказал «эсер».

Сомнительной инициативу назвал только коммунист Николай Езерский.

— Я думаю, что с этим законопроектом единороссы сами себя подставят. Любое заседание сейчас может совпадать с другим мероприятием. Все равно какой-то порядок оформления доверенности должен быть. Бывают экстренные мероприятия в областных думах. Этим решением основная часть депутатов будет отсечена от работы на территории, — сказал парламентарий. — Такие меры были бы уместны при бурном обсуждении законопроектов, а так как многие из них принимаются без дискуссий, то большинство депутатов будет сидеть с унылым видом.