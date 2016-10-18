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Новый генконсул Китая приехала в Екатеринбург
18 октября 2016, 18:18
Фото: Генконсульство Китая в Екатеринбурге
- Опубликовано в №195 от 19.01.2016
18 октября рано утром генконсула Китая госпожу Гэн Липин встретил и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.
Гэн Липин ранее работала на дипслужбе в Москве и Макао. На новом посту она сменила господина Тянь Юнсяна, проработавшего здесь 2,5 года
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