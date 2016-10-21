Власть на Среднем Урале перешла к администрации области

На тот момент Эдуарду Росселю было 54 года, он уже более полутора лет возглавлял Свердловский облисполком. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

25 лет назад (в 1991 году) были прекращены полномочия исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов.

Историческое постановление подписал Эдуард Россель, назначенный пятью днями ранее главой администрации Свердловской области. Согласно документу, правопреемником исполкома Свердловского областного Совета народных депутатов стала администрация региона (это была всероссийская практика — осенью 1991 года исполкомы всех уровней в стране стали заменяться администрациями).

Свердловский облисполком был впервые сформирован в декабре 1923 года на I Уральском областном съезде Советов, в то время он носил имя Уральского областного исполнительного комитета. После разделения Уральской области в январе 1934 года был переименован в Свердловский облисполком. Главной его задачей было хозяйственное руководство регионом.

В исполком входили около 15–20 человек, среди которых были председатель, его заместители, секретарь и члены исполкома. Аппарат облисполкома включал в себя управления, отделы и комитеты, которые отвечали за определённые отрасли деятельности. Всего в этих подразделениях трудились до полусотни человек.

С 1940 года утверждение персонального состава облисполкома и руководителей подразделений производилось на сессиях областного Совета. Интересно, что в число членов облисполкома могли входить только депутаты Совета, а руководители подразделений могли избираться не только из числа депутатов. Первым председателем Свердловского облисполкома был Василий Головин (руководил им с 1934 по 1937 год), а последим стал Эдуард Россель (с 1990 по 1991 год). Причём какое-то время Россель занимал сразу две должности — до 16 октября 1991 года он был одновременно председателем облисполкома и Свердловского облсовета (в некоторых регионах эти должности были разделены), а с 16 октября по 19 ноября 1991 года — одновременно председателем Свердловского облсовета и главой администрации региона.