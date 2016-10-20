Чем запомнится Мутко

Виталий Мутко недавно вновь был избран на пост президента Российского футбольного союза. Пока неизвестно, будет ли он одновременно занимать оба поста, но в принципе это не запрещено. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Тем самым подведена черта под более чем восьмилетним периодом, когда Виталий Мутко руководил спортом в стране — с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012-го в должности министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 21 мая 2012 года по 19 октября 2016-го — федерального министра спорта.

Чем запомнились восемь лет Мутко во главе спортивного ведомства: