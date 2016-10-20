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Чем запомнится Мутко
20 октября 2016, 17:51 / Политика
Виталий Мутко недавно вновь был избран на пост президента Российского футбольного союза. Пока неизвестно, будет ли он одновременно занимать оба поста, но в принципе это не запрещено. Фото: Александр Зайцев
- Опубликовано в №197 от 21.10.2016
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Тем самым подведена черта под более чем восьмилетним периодом, когда Виталий Мутко руководил спортом в стране — с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012-го в должности министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 21 мая 2012 года по 19 октября 2016-го — федерального министра спорта.
Чем запомнились восемь лет Мутко во главе спортивного ведомства:
- Что бы хорошего или плохого ни сделал Виталий Мутко, будучи министром, главную память о себе в головах современников он оставил пламенной речью в декабре 2010 года на заседании исполкома ФИФА, посвящённом выборам страны — организатора чемпионата мира 2018 года. Его «лец ми спик фром май харт ин инглиш» моментально разлетелось по Всемирной паутине множеством пародий.
- Зато в других эпизодах смелости Виталию Мутко явно не хватало. Например, после Олимпиады в Ванкувере Виталий Леонтьевич сделал вид, что не понял, кому были адресованы слова тогдашнего президента страны Дмитрия Медведева, предложившего ответственным за провал лицам «принять мужественное решение и написать заявление».
- Следствием допингового скандала, разразившегося накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, стало лишение Виталия Мутко аккредитации на Играх. В докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства утверждалось, что «Виталий Мутко был в курсе и покрывал все действия с пробами «грязных» атлетов России». Мутко свою причастность категорически отрицал, как и само существование организованной допинг-системы в стране, но, похоже, что ВАДА осталось при своём мнении.
- Бесспорный плюс восьмилетнего пребывания Мутко во главе федерального министерства спорта — строительство в стране множества спортивных объектов — как к летней Универсиаде в Казани, зимней Олимпиаде в Сочи, чемпионату мира по футболу и другим крупным турнирам, так и для развития массовой спортивной инфраструктуры. Насколько рационально при этом расходовались средства — это уже другой, но тоже интересный вопрос. Факт остаётся фактом — развитие спортивной инфраструктуры в стране вышло на новый уровень. И как следствие — здоровый образ жизни действительно становится всё более модным в самых разных слоях населения.
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час назад
Чем запомнится Мутко
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Тем самым подведена черта под более чем восьмилетним периодом, когда Виталий Мутко руководил спортом в стране — с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012-го в должности министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 21 мая 2012 года по 19 октября 2016-го — федерального министра спорта.
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