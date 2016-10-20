Мандат Чернецкого передан Бондареву

Опубликовано в №197 от 21.10.2016

Вчера на заседании политсовета реготделения партии «Единая Россия» рассматривалось два вопроса: передача мандата депутата областного парламента Аркадия Чернецкого, который был делегирован на работу в Совет Федерации, и утверждение составом политсовета избранного руководителя фракции «ЕР» в Законодательном собрании Елены Чечуновой.

Если второй вопрос был, по сути, техническим, то кулуарные версии о передаче освободившегося депутатского мандата напоминали политический детектив. Однако, по словам лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, статья 69 Избирательного кодекса определяет порядок передачи.

— В результате консультаций было решено передать освободившийся мандат в Верхнепышминскую группу, которая показала неплохой результат, и, в частности, Илье Бондареву, руководителю «УГМК-Агро», — сказал Шептий.

Члены политсовета единогласно проголосовали за принятое решение.

— Работая в комитете по бюджету, буду стараться помочь селу. Не только увеличению производства. Село — это и социальная сфера, здравоохранение, дороги и многое другое. Думаю, что мой опыт в комитете будет полезен, — сказал Илья Бондарев после избрания.