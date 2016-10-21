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Первые лица поменялись местами

21 октября 2016, 18:05 / Политика
  • Опубликовано в №198 от 22.10.2016

В тех свердловских муниципалитетах, где упразднён институт сити-менеджеров, стартовали избрания глав по конкурсной схеме. Одной из первых к одноглавой системе управления перешла Кушва.

В выборе градоначальника депутаты отдали предпочтение бывшему главе администрации Михаилу Слепухину. Кушвинский ГО не боится экспериментировать в выборе системы управления. Сначала главу здесь выбирали всем миром, потом — из состава местной думы и назначали ему в помощь сити-менеджера. Сейчас округом будет управлять один градоначальник, кандидатуру которого одобрили специальная комиссия и местные депутаты.

Побороться за власть в городе решились шесть человек, в числе которых были руководители из сферы ЖКХ и Кушвинского завода прокатных валков. До итогового голосования дошли двое: экс-глава администрации Кушвы Михаил Слепухин и главный инженер ЗАО «КЗПВ» Евгений Храпов. Все 19 депутатов думы проголосовали за Слепухина.

— Три года назад я уже готовил программу, но тогда писал её «в розовых очках» — не представлял бюджетных условий. Сейчас предлагал только конкретные действия, например, по рациональному использованию муниципальной земли, и осуществимые проекты — в частности, по снабжению чистой водой. С первых дней после избрания почувствовал, что обязанностей стало больше. К привычным хозяйственным вопросам добавились социальные и политические. Например, сейчас участвую в подготовке выборной конференции Совета ветеранов. Зарплата у меня тоже должна вырасти — процентов на 15, — рассказал «ОГ» Михаил Слепухин.

*В Талицком округе первые лица тоже остались первыми, но поменялись местами. Бывший председатель думы Александр Толкачёв стал мэром, а экс-руководитель администрации Елена Забанных возглавила новый состав думы.

В муниципалитетах с одноглавной системой, по сути, ничего не изменилось.

*В ГО Верхнее Дуброво на третий срок переизбрали действующего главу Валерия Конопкина. Конкуренцию ему составил только экономист МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Алексей Ручьёв.

*Наиболее драматично прошли выборы в Каменском округе. Конкурсная комиссия допустила до голосования в думе двух кандидатов: бывшего главу округа Сергея Белоусова и его заместителя Алексея Кошкарова, представивших идентичные программы. Видимо, депутатов такой расклад не устроил. Это отразилось на итогах голосования. За Белоусова отданы восемь голосов, за Кошкарова — один. Шесть бюллетеней были испорчены. Победу одержал

Сергей Белоусов, но ему предстоит кропотливая работа по налаживанию конструктивных отношений с новым составом думы.

Всего до конца года выборы единых глав пройдут в 12 муниципалитетах.

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