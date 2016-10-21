В бюллетени по УрФО попало 108 кандидатов с судимостями

Только в «ЕР» нет людей с судимостями. Что делать с остальными партиями, предстоит задуматься в том числе федеральным инспекторам. На снимке — главный федеральный инспектор по региону Андрей Березовский. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №198 от 22.10.2016

Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских поставил точку в итогах сентябрьских выборов, проведя видеоконференцию с губернаторами территорий и руководителями отделений политических партий. В своём вступительном слове он высказал свои претензии настолько жёстко, насколько позволил политес при его должности. Речь шла о кандидатах с судимостями, о попытках радикалов прорваться во власть, используя крышу уважаемых политических движений.

Полномочный представитель не был голословен, цифры прозвучали: на выборы заявилось 167 кандидатов с судимостями. Часть удалось отсеять сразу, но в бюллетени попало таких 108 человек по всему округу. В ХМАО-Югре, используя политический ресурс КПРФ, на выборы шёл кандидат, который в результате был снят за попытки разжигания межнациональной розни.

Как писал классик — народ безмолвствовал, возра-зить против фактов было нечего. Только депутат Госдумы из челябинской области Валерий Гартунг попросился к Игорю Холманских на приём, чтобы лично пояснить ситуацию в округе. К чести сказать, в Свердловской области картина была почти идеальной лишь у «ЕР» — ввиду проведённых предварительных выборов. Попытки «подчистить биографию» выявлялись, до внесения в список для голосования эти кандидаты не дошли. Временно исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов коротко доложил полпреду о итогах выборов.

— В целом в области было выдвинуто 2869 кандидатов от 15 партий. Партийный список «Единой России» возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, что дало партии положительный результат на выборах, — подчеркнул Алексей Орлов.

В ходе совета региональные лидеры «Партии Роста», ЛДПР просили перенести единый день голосования, утверждая, что «народ на огородах и дачах», предлагали даже ввести административное наказание за неявку на выборы.

— Выборы в Государственную думу и другие кампании — это уже история. Впереди главное электоральное событие — выборы Президента России. Наша общая задача провести их организовано и достойно. Именно по-

этому и нужно извлечь уроки из состоявшихся выборов, использовать позитивный опыт, свести к минимуму обсуждавшиеся сегодня риски и проблемы, — сказал в заключение полномочный представитель Президента РФ в

УрФО Игорь Холманских.