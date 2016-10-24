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Алапаевские думцы объявили бойкот

24 октября 2016, 18:11 / Политика
Большинство депутатов посчитали повестку внеочередного заседания подозрительной, поэтому на заседание решили не приходить. Фото: Алексей Кунилов

Большинство депутатов посчитали повестку внеочередного заседания подозрительной, поэтому на заседание решили не приходить. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №199 от 25.10.2016

11 из 15 депутатов думы МО Алапаевское, новый созыв которой был избран 18 сентября, не явились на второе внеочередное заседание думы. Как рассказали «ОГ» сами народные избранники, в повестке стояли вопросы о передаче муниципального имущества, и тот факт, что решать их нужно было оперативно, не дожидаясь выборов нового главы и председателя думы, вызывал у депутатов недоверие. Выборы мэра должны состояться в четверг, 27 октября, на плановом заседании думы.

В разговоре с «ОГ» депутаты пояснили, что на первом заседании думы не были избраны ни председатель думы, ни председатели комитетов. Как сообщает источник в думе, первое заседание должен был вести старейший депутат — Иван Мельников. Но ему слово не дали:

— В орготделе нам сказали, что сейчас идёт «переходный период», и это еще не первое заседание думы — официально оно состоится после избрания нового главы. В таком случае возникает вопрос: почему, если первого заседания не было, нам пришла повестка «второго внеочередного заседания»?

Думцев возмутил и тот факт, что вопрос не требовал отлагательства: несколько человек в этот момент находились на больничном или имели веские причины, по которым не могли приехать в администрацию в конце недели. Хотя на плановое заседание в последний четверг месяца собирались.

— Я предлагал рассмотреть эти вопросы на заседании думы 27 октября, но Валерий Заводов (исполняющий обязанности главы и председателя думы. — Прим. ред.) не поддержал. Это моё личное мнение, но необходимость такого спешного принятия решения наталкивает на мысли, что идут какие-то махинации с имуществом, — считает ещё один депутат думы МО Алапаевское.

Депутат думы МО Алапаевское Илья Чиж рассказал «ОГ», что в числе передаваемого имущества был большой гараж стоимостью 6 миллионов рублей, который должен был уйти в Облкоммунэнерго в счёт долгов. О самих долгах исполняющий обязанности председателя думы ничего не рассказал и никакие документы не предоставил.

— Администрация, узнав, что мы решили прогулять заседание, начала использовать разные рычаги воздействия, чтобы всё-таки доставить нас в думу. Я в четверг ушёл на больничный, предупредил начальника управления образования, что у меня температура 38,5. До десяти вечера у меня разрывался телефон — на следующий день с восьми утра звонки с неизвестных номеров и номеров администрации возобновились, — говорит депутат. — Днём я получил СМС, что исполняющая обязанности главы администрации Наталья Михайлова высылает ко мне комиссию для установления факта прогула. Поднялся, поехал в садик, где я являюсь заведующим, собрал коллектив, объяснил ситуацию. После меня туда приехало две «Волги», вышли люди, сказали, что из администрации с проверкой, удостоверения показывать отказались.

Как пояснил «ОГ» Валерий Заводов, претензии депутатов необоснованны.

— По уставу я исполняю полномочия главы и председателя думы до вступления в должность нового главы, поэтому я считаю, что могу работать как полноправный председатель думы. Нам предстоит бюджетный процесс: первое чтение, публичные слушания, второе чтение — на это нужно время. Но предварительно нужно принять решение о приватизации имущества, чтобы мы понимали, чем можем наполнить доходную часть бюджета. Все вопросы в повестке стоят законно, срок их решения — 1 ноября. Депутаты могли прийти на заседание и заявить о своём несогласии с передачей имущества, но они решили просто прогулять.

Добавим, 25 октября пройдёт второй тур выборов главы муниципального образования — шесть кандидатов, в числе которых Валерий Заводов и экс-глава администрации Константин Деев, чей срок полномочий окончился в сентябре, пройдут тестирование. По результатам испытаний, учитывая предложенные программы развития муниципалитетов и соответствие кандидатов предпочтительным характеристикам (наличие высшего профессионального образования менеджера в сфере государственного и муниципального управления и определённого стажа работы) будут выбраны кандидатуры, из которых депутаты изберут нового главу муниципалитета. Пост главы администрации будет упразднён.

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