Женское дело

По словам Елены Чечуновой, женсовет Староуткинска внёс большой вклад в победу «Единой России» на выборах 18 сентября.Территория показала один из лучших результатов в области — 61 процент. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №199 от 25.10.2016 под заголовком «...»

В думе городского округа Староуткинск из десяти депутатов шесть — представительницы прекрасного пола. Три из них — активистки местного женсовета. Общественная организация в посёлке, где живёт чуть больше трёх тысяч человек, начала работать в обновлённом составе четыре года назад. Сегодня 15 инициативных женщин помогают организовывать всю общественную и политическую жизнь Староуткинска: от помощи семьям в трудных ситуациях до проведения выборов. На очередное заседание, где обсуждалась подготовка к Дню матери, они пригласили лидера фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании Елену Чечунову.

Единственный мужчина — участник встречи, глава округа Сергей Кузовков, начал с того, что в советское время в женсовете работала его мама: активистки делились с остальными женщинами житейским опытом, помогая разбираться с неурядицами в семье и на работе.

— Сейчас к нам всё так же идут за советом: ребёнок перестал слушаться или проблемы с супругом, но главное направление — помощь многодетным и малообеспеченным семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, — рассказывает руководитель женсовета Татьяна Шмыкова. — Женщины собирают для детей вещи и канцтовары к школе и подарки к Новому году, подключая к помощи местных предпринимателей. О том, что нужно землякам в той или иной сфере, чаще всего узнают между делом: в женсовете есть и педагоги, и медики, и сотрудники администрации, и культ-работники.

Ко Дню матери активистки уже формируют подарочные наборы лучшим мамам Староуткинска. Без сугубо женского коллектива не обходится ни одно мероприятие: то общественницы пекут 500 блинов на Масленицу и бесплатно угощают односельчан, то ставят в родном посёлке драматические спектакли, то выезжают с самодеятельными концертами в соседние селения.

А ещё женсовет участвует в политической жизни посёлка. На праймериз «Единой России», в которой состоит подавляющее большинство общественниц, заявились пять активисток организации, на выборы в местную думу — три. Одна из них — Валентина Аникина — возглавила непосредственно думу, а руководитель женсовета Татьяна Шмыкова стала лидером фракции единороссов, которую создали в этом году: в новом созыве партию представляют восемь депутатов.

— Обратите внимание, сколько в думе женщин-парламентариев, — резюмировала Елена Чечунова, напомнив, что в депутатском корпусе областного парламента всего три представительницы прекрасного пола. — Это говорит об авторитете женсовета среди жителей посёлка: они ждут вашей поддержки так же, как ждут ваших песен и спектаклей. Сегодня на областном уровне действует система законов, направленных на поддержку многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, устройство детей в семью. И если в каждом муниципалитете есть активные женщины, которые могут и помочь собрать ребёнка в школу, и провести воспитательную беседу, и объединить односельчанок для решения проблем населённого пункта, то и претворять эти законы в жизнь — гораздо легче.