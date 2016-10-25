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Екатеринбургским депутатам вернули отобранные мандаты

25 октября 2016, 18:51 / Политика
  • Опубликовано в №200 от 26.10.2016 

Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за возвращение мандатов Олегу Хабибуллину, Евгению Боровику и Михаилу Гаранину, которые ранее были лишены полномочий за несвоевременную подачу деклараций о доходах. Из присутствовавших депутатов против высказался только Дмитрий Головин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман решил воздержаться. Сами ранее лишённые мандатов депутаты на заседании не присутствовали.

Вопрос был внесён в повестку в связи с официальным письмом администрации губернатора. Там попросили пересмотреть ранее принятое решение думы. И напомнили про думу Артёмовского ГО, где проштрафившимся депутатам мандаты оставили, поскольку отчитаться они должны были до 1 апреля, а соответствующий указ губернатора вступил в силу только 12 июня. Ранее таким же путём пошли депутаты думы Сысертского ГО. С 2017 года норма станет императивной.

— Принимать такое решение было психологически непросто. Тем не менее очевидно, что и депутаты, и администрация губернатора руководствовались необходимостью сохранить стабильность и последовательность во взаимоотношениях, которые сегодня сложились между муниципалитетом и субъектом Федерации, — прокомментировал решение депутатов замглавы горадминистрации по организации общественно значимых мероприятий Сергей Тушин.

Как пояснил глава горизбиркома Илья Захаров, депутаты приняли «мудрое решение, что сначала наказали, а затем пожалели коллег». По его словам, прокуратура отметила, что «нарушение есть, но оснований для мер прокурорского реагирования нет». Решение думы вступит в силу после подписания — главе города на него даётся 10 дней.

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