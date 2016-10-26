Свердловские лидеры оппозиционных партий провалились на выборах

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

Результаты сентябрьских выборов в Свердловской области показали, что у местных отделений оппозиционных партий нет по-настоящему авторитетных и узнаваемых среди населения лидеров. Подавляющее большинство из них заняли четвёртые, пятые, а то и восьмые позиции среди кандидатов-одномандатников и не смогли избраться в Госдуму и региональное Заксобрание.

До выборов в Госдуму в этом году были допущены 14 партий. В качестве кандидатов-одномандатников на них заявились шесть оппозиционных лидеров. Худший результат показал руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. В Первоуральском одномандатном округе он занял предпоследнее восьмое место. Также Ярутин собирался баллотироваться как одномандатник в региональное Заксобрание по Ирбитскому округу, даже был зарегистрирован облизбиркомом. В беседе с «ОГ» он говорил, что ему там интересна конкуренция с лидером свердловских единороссов Виктором Шептием. Однако в последний момент «патриот» почему-то снял свою кандидатуру, а Шептий победил с высоким результатом.

Чуть лучше позиция у председателя регионального отделения «Российской экологической партии «Зелёные» Игоря Рузакова. В Берёзовском одномандатном округе в Госдуму он стал седьмым из девяти кандидатов. На одну строчку его обогнал лидер свердловской ПАРНАС Михаил Борисов. Накануне выборов эта партия запомнилась чередой скандалов, связанных с именем её председателя Михаила Касьянова.

Особенно интригующей была думская кампания в Каменск-Уральском округе, где выдвигался мэр Арамиля, а по совместительству лидер Партии Роста Владимир Герасименко. Однако блеснуть ему не удалось. Мало того, что он проиграл единороссу Льву Ковпаку в целом по округу, став только пятым, так он ещё и уступил ему в родном Арамиле (19,88 процента голосов против 37,29 процента).

Не показал выдающихся результатов и лидер свердловских либерал-демократов Данил Шилков. В Серовском округе он стал четвёртым. Однако это не помешало ему получить думский мандат по списку партии ЛДПР.

Самая напряжённая борьба за место в Госдуме на сентябрьских выборах развернулась в Нижнетагильском округе. Он заведомо считался слабым звеном «Единой России». Кандидатом в депутаты от правящей партии здесь выступал политический дебютант — инженер с Уралвагонзавода Алексей Балыбердин. Ему противостоял главный эсер Среднего Урала Александр Бурков. В итоге эсэр стал вторым — Балыбердин выиграл у него фактически с двойным перевесом. Но Бурков также прошёл в Госдуму по списку партии.

Руководители оставшихся реготделений в выборах в Госдуму не участвовали. Напомним, во всех одномандатных округах в Госдуму победу одержали кандидаты «ЕР».

Кампания в свердловское Заксобрание для оппозиционных руководителей сложилась примерно так же. Ни один из них не выбился на первые места в одномандатных округах. Самые заметные результаты показали региональные лидеры двух партий — «Яблоко» и КПРФ. Юрий Переверзев и Александр Ивачёв стали вторыми в Первоуральском и Чкаловском округах.

Руководитель «зелёных» Игорь Рузаков занял шестую позицию в Кировском округе. А лидер свердловской Гражданской платформы Олег Чистяков стал пятым в Краснотурьинском округе. Остальные шесть оппозиционных председателей в конкуренции среди кандидатов-одномандатников не участвовали. В 23 из 25 одномандатных округов в ЗакСО также победу одержали единороссы.