В 2017 году свердловчанам предстоят выборы губернатора и 56 местных дум. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №201 от 27.10.2016

В единый день голосования – 18 сентября в Свердловской области обновился состав 35 местных дум. Однако прошедшие выборы – это лишь первый этап по изменению структуры местного само­управления в этих территориях. В интервью «ОГ» первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев рассказал, что окончательно этот процесс будет завершён только в середине ноября.

– Во всех думах уже избраны председатели. До середины ноября будет завершён процесс избрания думами глав. Сейчас мы находимся, условно говоря, в середине этого процесса.

– Вадим Рудольфович, весной региональное Заксобрание приняло законопроект, отменяющий прямые выборы мэров в подавляющем большинстве муниципалитетов региона. Теперь их глав будут назначать местные думы, выбирая из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Как приживается эта так называемая советская модель в территориях?

– Никаких проблем по формированию органов местного самоуправления в муниципалитетах нет. Не схемы управляют людьми. Поэтому придавать какое-то судьбоносное значение той либо другой схеме по формированию органов МСУ я бы не стал. В конце концов всё упирается в квалификацию тех людей, которые претендуют на должность. Если отойти от формальной стороны дела, то можно сказать, что грамотный человек, знающий муниципалитет, пользующийся поддержкой, при любой схеме сможет решить существующие на территории проблемы.

– Однако утвердили именно такую схему.

– У неё есть ряд преимуществ. Как показала практика советского периода и существующая, она наименее конфликтна. Потому что на прямых выборах люди формируют думу. У неё есть полномочия в кадровых вопросах. Она избирает главу. Это совсем иная степень ответственности, которая выстраивается между думой и главой. Дума отвечает за того человека, которого они избрали главой, а глава прекрасно знает, что своей работой он обязан думе и зависит от неё. Выстраивается другая система взаимоотношений, нежели раньше, когда на выборах избирались дума и глава города, у которого и была власть по кадровым и финансовым вопросам. Никаких особых обязательств у них не было, что зачастую приводило к конфликтным ситуациям между ними. Или возникала ситуация, что в городе всем управляет один человек, а дума не влияет на решения.

– Почему аналогичную модель выборов нельзя узаконить для Екатеринбурга и Нижнего Тагила?

– Вопросы управления должны учитывать специфику тех или иных муниципалитетов. Екатеринбург и Нижний Тагил – очень большие города. Органы госвласти очень внимательно относятся к некоторым муниципалитетам. И при всей позитивности советской схемы крупные города должны сами дойти до этого.

Кстати, в Екатеринбурге отчасти советская схема работает уже сейчас. Принципиальный момент советской системы заключается в том, что тот человек, который принимает кадровые и финансовые решения и возглавляет исполнительную власть в муниципалитете, ставится в зависимость от позиции думы. В Екатеринбурге именно такая схема. Глава администрации нанимается по контракту думой.

– В некоторых муниципалитетах жалуются, что сейчас нарушена система подготовки кадров: раньше обязательно создавали резерв первых руководителей – сейчас этого нет.

– Это как раз один из аргументов возвращения к советской схеме. Потому что когда дума и глава избираются на прямых выборах, и они независимы друг от друга, то это, объективно говоря, не позволяет вести внятную кадровую политику. Каким образом в таком случае формировать кадровый резерв, если на прямых выборах может победить кто угодно? Советская схема вносит определённую системность в этот процесс. Во-первых, конкурсная комиссия руководствуется прагматичными требованиями при подборе кандидатов, предлагаемых думе. Во-вторых, дума заранее может озадачиваться вопросом, кому они могут доверить власть в муниципалитете. Заранее готовить таких людей, обучать их.

– Составы дум обновились в 35 муниципалитетах. Интересно, что среди победителей много самовыдвиженцев.

– Из тех мандатов, которые разыгрывались 18 сентября, 67 процентов взяли кандидаты от «Единой России». Действительно, есть несколько дум, где кандидаты от «ЕР» уступили самовыдвиженцам, но это погоды не делает. Всё равно большинство избранных – представители партий.