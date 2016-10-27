В Екатеринбурге объединились три думы

Депутат Госдумы Максим Иванов (жестикулирует) напомнил коллегам о тех наказах, которые они давала во время избирательной кампании, — отметил парламентарий. Фото: Андрей Альшевских

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Свердловские единороссы начали выстраивать так называемую депутатскую вертикаль, цель которой наладить взаимодействие между народными избранниками всех уровней: от федеральных до муниципальных. В среду в малом зале областного Заксобрания члены фракции «ЕР» в Госдуме, региональном парламенте и екатеринбургской гордуме определили ряд вопросов, решить которые можно только сообща.

— За прошлые годы между Госдумой, областным парламентом и думой Екатеринбурга не сложилось ни взаимодействия, ни понимания. Я не про межведомственный обмен бумажками, а про человеческие контакты, — считает депутат Госдумы Андрей Альшевских, который присутствовал на собрании. — И вот в нынешнем созыве мы предпринимаем попытку выстроить так называемую депутатскую вертикаль — муниципалитет, регион, федерация. Очень надеюсь, что все стороны услышат друг друга. Ради земляков.

Кроме него, Госдуму на собрании представляли Сергей Бидонько, Андрей Ветлужских, Максим Иванов, Сергей Чепиков, Алексей Балыбердин и Александр Петров. К слову, всю эту неделю они впервые в статусе федеральных парламентариев проводят встречи с избирателями в своих округах. Не было только Льва Ковпака, Зелимхана Муцоева и Павла Крашенинникова. Последний в Екатеринбурге появится в пятницу и проведёт аналогичное мероприятие, только на этот раз уже для народных избранников от всех партий.

— Я бы попросил вас определить на год вперёд, какие законы, изменения нам нужно пролоббировать на федеральном уровне, — обратился к коллегам Андрей Ветлужских. — Хотелось бы определить, например, пять идей, которые мы должны «пробить».

Ряд «пробивных» вопросов обозначил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. По его словам, необходимо привлекать средства для строительства второй линии метро в Екатеринбурге. Также он считает, общего внимания требуют и вопросы, касающиеся спиртосодержащих лосьонов и их бесконтрольного распространения, охотничьих угодий. Для их решения необходимо ликвидировать пробелы в федеральном законодательстве.

Также к федеральным коллегам обратился депутат гордумы Владимир Крицкий. Он попросил их изучить закон 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве»). По его словам, раньше проектная декларация включала чуть больше 20 пунктов, а с 1 января их будет более двухсот. Он считает, что это сильно затормозит реализацию проектов и увеличит количество обманутых дольщиков.

Депутаты Госдумы зафиксировали все обращения. Правда, как сообщил Алексей Балыбердин, из-за «каламбура, который происходит в Госдуме», они ещё не могут выстроить работу должным образом.

— У нас нет личных кабинетов из-за того, что те люди, которые не переизбрались, ещё не съехали. Так что у нас даже почты пока нет, — рассказал депутат.