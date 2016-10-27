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«Присмотрите здесь помощников на следующие выборы»

27 октября 2016, 17:58 / Политика
На базе Уральского института управления РАНХиГС возродили Клуб молодых политологов. Фото: midural.ru

На базе Уральского института управления РАНХиГС возродили Клуб молодых политологов. Фото: midural.ru

  • Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Студенты ведущих уральских вузов приняли участие в первом заседании Клуба молодых политологов, воссозданного в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС.

Начинающие карьеру могли задавать вопросы мэтрам: в гости пришли депутат Госдумы Александр Петров, профессор УрГПУ и автор нескольких учебников по политологии Вадим Дубичев, заместитель главы администрации города Екатеринбурга Сергей Тушин, политолог, кандидат исторических наук Александр Рыжков, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

— Ребят интересовало: почему на выборах случилось такое доминирование партии «Единая Россия», какие мы использовали инструменты в предвыборной кампании? Я не считаю, что это секрет, — отметил Виктор Шептий, и политики сразу же начали секретами делиться. Чего стоит лишь заявление Александра Петрова, что в подготовке у областных депутатов находится проект закона о выплате дополнительного пособия по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет для неработающих мам.

Вторая часть дискуссии, состоявшая из вопросов и ответов, придала заседанию ту остроту, на какую рассчитывали организаторы. И вопросы-то были, что называется, по делу. Обсуждали инициированное губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым реформирование структуры власти в регионе, проектировали возможность системы электронного голосования на выборах через Интернет. Один из вопросов поставил в тупик даже Вадима Дубичева.

— Я не могу ответить на вопрос, что повлияло на невысокий процент явки избирателей. Это сейчас является поводом моих размышлений и исследований, — честно признался политолог.

Хозяин полемической площадки, директор Уральского института управления Александр Александров, настоятельно рекомендовал присутствующим политикам присмотреться и уже выбирать себе будущих помощников на следующие выборы. Предложение актуальное. В следующем году регион ожидают выборы губернатора и, безусловно, в борьбу за пост включатся все политические силы. А вслед за этим нам предстоит выбирать и Президента России.

С тем, что Клуб молодых политологов позволяет создать кадровый резерв, согласился и Сергей Тушин. Он подчеркнул, что созданная площадка отличается от аналогичных, уже существующих, высокой степенью проработки и очень серьёзной научной основой. Кстати, в своём выступлении он опять вернулся к логике объединения постов сити-менеджера и мэра, выборов «сильного мэра», проецируя её с позиции проходящей сейчас в области административной реформы.

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