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«Депутатов дисциплинирую личным примером»

27 октября 2016, 18:01 / Политика
Людмила Бабушкина стала первым председателем свердловского законодательного органа власти, чью кандидатуру на этот пост депутаты поддержали единогласно. Фото: Алексей Кунилов

Людмила Бабушкина стала первым председателем свердловского законодательного органа власти, чью кандидатуру на этот пост депутаты поддержали единогласно. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №202 от 28.10.2016

Депутаты нового созыва областного парламента на последнем заседании приняли ряд законопроектов, которые изменяют структуру региональной власти. В интервью «ОГ» председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА рассказала: как новая реформа правительства отразится на работе Заксобрания, почему депутаты решили увеличить количество оплачиваемых должностей и как будут наказывать депутатов-прогульщиков.

— Людмила Валентиновна, на первом заседании вашу кандидатуру на пост председателя депутаты поддержали единогласно. Я общался со многими из них ещё до голосования. Большинство говорили, что поддержат вас, потому что вы блестящий организатор, у вас высокий авторитет. Как вам удаётся дисциплинировать 49 человек?

— Исключительно личным примером. Если бы я не работала, не предъявляла бы определённые требования прежде всего к себе самой, то и не имела бы права делать замечания депутатам, настаивать на своей позиции.

— В Законодательном собрании появился новый комитет — по молодёжной политике и развитию физкультуры, спорта и туризма. Как возникла идея о его создании?

— Молодёжное сообщество, депутаты в предыдущем созыве поднимали вопрос о создании комиссии, комитета, которые занялись бы молодёжной политикой. Был соответствующий запрос и от молодёжного парламента. Помня об этом, я предложила депутатам нового созыва создать профильный комитет по молодёжной политике.

— Депутаты уже приступили к работе. Как вы оцениваете новый созыв парламента?

— Среди депутатов есть представители образования, медицины, руководители градообразующих предприятий, представители профсоюзов, малого и среднего бизнеса, исполнительных органов власти регионального и муниципального уровней, лидеры политических объединений. Такой конгломерат опыта и разнонаправленности можно использовать в решении любых вопросов. Депутаты распределились по комитетам в зависимости от сферы деятельности и предпочтений каждого из них.

— К слову, все руководители комитетов были избраны из представителей фракции «Единая Россия». Оппозиция в обиде не осталась?

— Ключевой принцип предложения кандидатур на руководящие должности — это опыт и профессионализм. Я не устаю повторять, что депутатская деятельность такая же профессиональная, как и любая другая. Здесь нельзя просто избраться и сразу, без опыта, начать руководить депутатами, которые имеют за плечами серьёзный опыт. Поэтому ни у кого не возникло сомнений в тех кандидатурах, которые были предложены на должности председателей комитетов и комиссий.

— На последнем заседании депутаты одобрили поправки в областной Устав, которые внёс губернатор. Теперь он лично возглавит правительство и сформирует новую структуру исполнительной власти. Отразятся ли изменения на работе Заксобрания?

— До изменения структуры правительства Законодательное собрание, являющееся самостоятельной ветвью власти, эффективно взаимодействовало с областным кабинетом министров. Уверена, что и в последующем взаимодействие будет таким же эффективным.

— В целом новая структура правительства уже просматривается?

— На сегодняшний день в законе чётко обозначено введение должностей первых заместителей и заместителей губернатора, министров, администрации губернатора.

Когда глава региона окончательно определит структуру правительства, депутаты будут иметь возможность её обсуждать. Думаю, мы поддержим предложение губернатора, тем более что он не намерен увеличивать численность членов правительства.

— Вскоре начнутся согласительные процедуры по бюджету. Раньше вы проводили их совместно с председателем правительства области. Кто его заменит теперь на заседаниях согласительной комиссии?

— Думаю, одним из сопредседателей станет первый заместитель губернатора, которому глава региона поручит взаимодействовать с законодательным органом и осуществлять внутреннюю политику. К моменту начала работы согласительных комиссий он уже будет назначен.

— Екатеринбургские чиновники неоднократно заявляли, что рассчитывают на обратное перераспределение градостроительных, рекламных и земельных полномочий. Этот вопрос обсуждался в Заксобрании?

— Такого законопроекта нет, и в Законодательном собрании эта идея не обсуждается. Есть действующий закон, он исполняется. Вообще, под эти цели необязательно принимать закон, можно подписать договор о взаимодействии и работать по нему.

— В июне Заксобрание приняло законопроект, ограничивающий количество депутатов, которые могут работать на профессиональной основе, до 17 человек. На последнем заседании количество оплачиваемых должностей увеличили до 30. Не станет ли это поводом для критики со стороны жителей региона?

— Во-первых, это было решение депутатов предыдущего созыва, и не рассматривался вопрос о реформе исполнительной власти.

Во-вторых, те кто работают на неосвобождённой основе, имеют другое место работы, конечно, расставляют приоритеты в пользу того рабочего места, где получают зарплату. Я думаю, что депутаты подвергнутся большей критике, если они будут некачественно рассматривать вопросы и обращения избирателей и принимать некачественные законы.

— Ваш бывший коллега по Заксобранию, а ныне депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил внести в Устав области поправку, наделяющую депутатов Госдумы правом законодательной инициативы в региональном парламенте. Что вы об этом думаете?

— Почему бы и нет. Да и сейчас депутаты Госдумы могут выходить с любыми инициативами через наших депутатов. Поэтому особой проблемы я не вижу.

— Вы показали один из самых высоких результатов на выборах. Во время избирательной кампании кандидаты собирали наказы. Вы шли по Богдановичскому округу. Какие вопросы для этой территории самые актуальные?

— Все вопросы системные. Я общалась с коллегами-депутатами, которые избирались в других избирательных округах, и поняла, что пожелания жителей региона схожи: повышение качества жизни, строительство дорог, газификация, создание новых рабочих мест, строительство школ. Все эти вопросы у нас в приоритете. Для их решения есть государственные программы. Другой вопрос в том, сколько будет предусмотрено средств в бюджете на реализацию этих направлений. Однако могу уверенно утверждать: социальные расходы точно не будут уменьшаться, они подкреплены законодательной базой.

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