Елена Чечунова о работе нового комитета в свердловском Заксобрании

Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

В этом созыве Заксобрания Свердловской области будет работать новый комитет по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. О том, почему эти направления потребовалось выделить в отдельный блок, а также о новых приоритетах свердловской политики «ОГ» рассказала председатель комитета Елена Чечунова.

— Идея разделить социальный комитет возникла несколько лет назад. Такие глобальные отрасли, как здравоохранение, образование, соцподдержка, затмевали в комитете всё остальное. Молодёжная политика, спорт, туризм оставались несколько в стороне. Сейчас мы выдели эти сферы в отдельный приоритет для законодательной власти региона. Более того, на федеральном уровне буквально на днях назначен вице-премьер, который будет курировать молодёжную политику, спорт и туризм как отдельное направление. Так что мы следуем в общероссийском тренде, — сказала Елена Чечунова.

— И всё-таки: что такое молодёжная политика? И как ваш комитет будет разграничивать сферу деятельности с комитетом по соцполитике?

— Некоторые считают, что молодёжная политика — это исключительно меры поддержки молодых семей. Однако для нашей интеллектуальной молодёжи важны также условия для комфортной жизни и самореализации, для развития молодёжного предпринимательства и талантов. Именно такой подход заложен в нашем областном законе о молодёжи.

Безусловно, много проблемных вопросов, которые связаны с семейной политикой и одновременно со здравоохранением. Это поддержка молодых семей в трудной жизненной ситуации, с детьми-инвалидами, вопросы профилактики наркомании и токсикомании среди школьников, студентов. По таким смежным темам нам ничего не мешает создавать рабочие группы с депутатами других комитетов. Совместная работа может дать больший эффект. Всё же хотелось бы, чтобы молодёжная политика ассоциировалась с чем-то ярким, позитивным.

— Президент Владимир Путин заявлял, что профессиональный спорт должен зарабатывать на свои нужды сам. Будет ли в связи с этим пересмотрено финансирование спорта высших достижений в пользу массового?

— Массовый спорт всегда в приоритете. На реализацию госпрограммы развития физкультуры, спорта и молодёжной политики в регионе в этом году планируется направить около 2,8 млрд рублей. На финансирование Фонда поддержки спорта высших достижений в бюджете — 845 млн рублей. Фонд оказывает поддержку не только нашим прославленным командам, но и ветеранам спорта, заслуженным тренерам и спортсменам. Очень важно удержать их в области. Молодёжь должна видеть, что олимпийский чемпион вырастает из мальчишки из соседнего двора. За последний год число свердловчан, кто регулярно занимается физкультурой и спортом, увеличилось на два процента. На начало года это около трети жителей. К 2030 году мы поставили для себя амбициозную задачу — довести этот показатель до 45,8 процента. Для этого за последние годы в регионе построено несколько десятков спортивных объектов, только в 2015 году в области появились четыре лыжные базы в разных муниципалитетах. С учётом непростых экономических условий сейчас мы перешли с возведения дорогостоящих ФОКов на более доступные школьные стадионы и спортивные площадки. Но до нормативов нам ещё расти и расти. Например, если обеспеченность стадионами и спортивными площадками составляет около 65 процентов, то показатель по спортзалам и бассейнам ниже. Так что в развитии массового спорта нам есть куда стремиться.

— Ваш комитет также отвечает за туризм. Каковы объёмы государственного финансирования сферы въездного туризма Свердловской области? Можно ли оценить, окупаются ли эти инвестиции?

— На подпрограмму развития туризма и гостеприимства в этом году из областного и федерального бюджетов будет направлено около 260 млн рублей. Но называть только эту цифру некорректно. У нас идёт масштабная работа по благоустройству, по развитию логистики, строительству и ремонту дорог. Мы, конечно, прежде всего заботимся о жителях региона, но разве это не стимул для развития туризма? Если говорить об эффекте, сегодня наблюдается активный рост въездного туризма — и в России, и в Свердловской области. Туркомпании отмечают ежегодный рост числа гостей в наш регион примерно на 30 процентов. Туристы тратят деньги на проживание и питание, пользуются транспортом. Это дополнительная выручка сферы услуг, новые рабочие места и доходы в бюджет. Поэтому экономический эффект от туризма колоссальный.

— Каков план работы комитета?

— Сегодня по всем трём направлениям есть областные базовые законы. Считаю, прежде всего нам необходимо наладить тесную связь с теми, для кого эти законы были созданы, понять, как эти законы работают, что от них ждут люди и как наши законы можно улучшить. Приглашаю всех заинтересованных в развитии молодёжной политики, спорта и туризма в нашем регионе к совместной работе.