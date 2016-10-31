На пост мэра Ревды заявился сити-менеджер

Опубликовано в №204 от 01.11.2016

О желании возглавить городской округ заявили трое — экс-глава администрации Ревды Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в конце сентября, его заместитель по экономике Ирина Тейшева и замначальника Управления образования Ирина Кочкина.

В течение месяца конкурсная комиссия рассмотрит документы соискателей, а затем проведёт очное собеседование с каждым из них. От муниципалитета в состав комиссии вошли депутаты гордумы Юрий Мячин, Владимир Южанин и Максим Сладков, а также исполняющий обязанности главы городского округа и председатель думы Андрей Мокрецов. Окончательное решение думцы примут ориентировочно в середине декабря.

Ранее депутаты города приняли поправки в устав города, упразднившие двуглавую систему управления.