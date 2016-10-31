час назад
На пост мэра Ревды заявился сити-менеджер
О желании возглавить городской округ заявили трое — экс-глава администрации Ревды Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в конце сентября, его заместитель по экономике Ирина Тейшева и замначальника Управления образования Ирина Кочкина.
час назад
Николай Воронин: «Я не согласен, что политик мельчает»
Сегодня свой юбилей — 65 лет — отмечает долгожитель региональной политики Николай ВОРОНИН, который в настоящее время возглавляет Уральский институт законодательства. В интервью «ОГ» он рассказал: почему в своё время перешёл из команды горадминистрации в команду областной власти и как меняются современные политики.
час назад
Елена Чечунова о работе нового комитета в свердловском Заксобрании
В этом созыве Заксобрания Свердловской области будет работать новый комитет по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. О том, почему эти направления потребовалось выделить в отдельный блок, а также о новых приоритетах свердловской политики «ОГ» рассказала председатель комитета Елена Чечунова.
27 октября 2016
«Депутатов дисциплинирую личным примером»
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина о работе нового созыва регионального парламента.
27 октября 2016
«Присмотрите здесь помощников на следующие выборы»
Студенты ведущих уральских вузов приняли участие в первом заседании Клуба молодых политологов, воссозданного в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС.
27 октября 2016
В Екатеринбурге объединились три думы
Свердловские единороссы начали выстраивать так называемую депутатскую вертикаль, цель которой наладить взаимодействие между народными избранниками всех уровней: от федеральных до муниципальных. В среду в малом зале областного Заксобрания члены фракции «ЕР» в Госдуме, региональном парламенте и екатеринбургской гордуме определили ряд вопросов, решить которые можно только сообща.
26 октября 2016
Свердловские лидеры оппозиционных партий провалились на выборах
Результаты сентябрьских выборов в Свердловской области показали, что у местных отделений оппозиционных партий нет по-настоящему авторитетных и узнаваемых среди населения лидеров. Подавляющее большинство из них заняли четвёртые, пятые, а то и восьмые позиции среди кандидатов-одномандатников и не смогли избраться в Госдуму и региональное Заксобрание.
26 октября 2016
«Не схемы управляют людьми»
Вадим Дубичев о том, как советская модель избрания глав приживается в области
25 октября 2016
Екатеринбургским депутатам вернули отобранные мандаты
Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за возвращение мандатов Олегу Хабибуллину, Евгению Боровику и Михаилу Гаранину, которые ранее были лишены полномочий за несвоевременную подачу деклараций о доходах. Из присутствовавших депутатов против высказался только Дмитрий Головин, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман решил воздержаться. Сами ранее лишённые мандатов депутаты на заседании не присутствовали.
24 октября 2016
Женское дело
В думе городского округа Староуткинск из десяти депутатов шесть — представительницы прекрасного пола. Три из них — активистки местного женсовета. Общественная организация в посёлке, где живёт чуть больше трёх тысяч человек, начала работать в обновлённом составе четыре года назад. Сегодня 15 инициативных женщин помогают организовывать всю общественную и политическую жизнь Староуткинска: от помощи семьям в трудных ситуациях до проведения выборов. На очередное заседание, где обсуждалась подготовка к Дню матери, они пригласили лидера фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании Елену Чечунову.