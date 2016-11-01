Сюжет
Международный проект «ОГ»
«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.
45 минут назад
У «СуперСтроя» начали арестовывать имущество
Арбитражный суд Свердловской области вынес два определения по принятию обеспечительных мер по иску Сбербанка России против ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу компаний «Трест СКМ»)
час назад
Мерзлякова написала письмо в защиту Соколовского
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить из СИЗО блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови
час назад
Китайская провинция выступила за усиление сотрудничества с Россией
Заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, что провинция планирует усилить сотрудничество с Россией в областях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, торговли и логистики, а также лёгкой промышленности
31 октября 2016
На пост мэра Ревды заявился сити-менеджер
О желании возглавить городской округ заявили трое — экс-глава администрации Ревды Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в конце сентября, его заместитель по экономике Ирина Тейшева и замначальника Управления образования Ирина Кочкина.
31 октября 2016
Николай Воронин: «Я не согласен, что политик мельчает»
Сегодня свой юбилей — 65 лет — отмечает долгожитель региональной политики Николай ВОРОНИН, который в настоящее время возглавляет Уральский институт законодательства. В интервью «ОГ» он рассказал: почему в своё время перешёл из команды горадминистрации в команду областной власти и как меняются современные политики.
31 октября 2016
Елена Чечунова о работе нового комитета в свердловском Заксобрании
В этом созыве Заксобрания Свердловской области будет работать новый комитет по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. О том, почему эти направления потребовалось выделить в отдельный блок, а также о новых приоритетах свердловской политики «ОГ» рассказала председатель комитета Елена Чечунова.
27 октября 2016
«Депутатов дисциплинирую личным примером»
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина о работе нового созыва регионального парламента.
27 октября 2016
«Присмотрите здесь помощников на следующие выборы»
Студенты ведущих уральских вузов приняли участие в первом заседании Клуба молодых политологов, воссозданного в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС.
27 октября 2016
В Екатеринбурге объединились три думы
Свердловские единороссы начали выстраивать так называемую депутатскую вертикаль, цель которой наладить взаимодействие между народными избранниками всех уровней: от федеральных до муниципальных. В среду в малом зале областного Заксобрания члены фракции «ЕР» в Госдуме, региональном парламенте и екатеринбургской гордуме определили ряд вопросов, решить которые можно только сообща.
26 октября 2016
Свердловские лидеры оппозиционных партий провалились на выборах
Результаты сентябрьских выборов в Свердловской области показали, что у местных отделений оппозиционных партий нет по-настоящему авторитетных и узнаваемых среди населения лидеров. Подавляющее большинство из них заняли четвёртые, пятые, а то и восьмые позиции среди кандидатов-одномандатников и не смогли избраться в Госдуму и региональное Заксобрание.