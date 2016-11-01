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Китайская провинция выступила за усиление сотрудничества с Россией

1 ноября 2016, 18:13 / Политика
  • Опубликовано в №205 от 02.11.2016 

Заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, что провинция планирует усилить сотрудничество с Россией в областях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, торговли и логистики, а также лёгкой промышленности, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

Среди инвестиционных проектов по сотрудничеству Ганьсу с Россией пока две компании — по продаже нефтегазового оборудования «Лань Ши — Россия» и по производству и продаже обуви «Ши Лянь». На основе российских инвестиций создано три компании по производству, переработке и продаже кожаных изделий. С января по август этого года торговый оборот между Ганьсу и Россией составил 651 млн юаней, что на 59 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Международный проект «ОГ»
«Областная газета» и «Хэйлунцзянская экономика» очень похожи. «ХЭ» — тоже самая читаемая ежедневная газета китайской провинции, выходит тиражом 70 000 экземпляров. На Российско-Китайском ЭКСПО наши издания подпишут соглашение о сотрудничестве. А пока начинаем обмениваться информацией о подготовке к выставкам ЭКСПО и ИННОПРОМ.

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