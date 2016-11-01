Китайская провинция выступила за усиление сотрудничества с Россией

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, что провинция планирует усилить сотрудничество с Россией в областях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, торговли и логистики, а также лёгкой промышленности, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

Среди инвестиционных проектов по сотрудничеству Ганьсу с Россией пока две компании — по продаже нефтегазового оборудования «Лань Ши — Россия» и по производству и продаже обуви «Ши Лянь». На основе российских инвестиций создано три компании по производству, переработке и продаже кожаных изделий. С января по август этого года торговый оборот между Ганьсу и Россией составил 651 млн юаней, что на 59 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.