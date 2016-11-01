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Мерзлякова написала письмо в защиту Соколовского

1 ноября 2016, 18:16 / Политика
  • Опубликовано в №205 от 02.11.2016 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить из СИЗО блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Татьяна Мерзлякова в беседе с «ОГ» объяснила свой жест тем, что уголовное преследование лишь добавляет блогеру популярности и делает его героем в глазах молодёжи.

Также омбудсмен допускает возможность рассмотрения дела блогера в Европейском суде по правам человека. «Я заинтересована в том, чтобы поводом для таких дел становились бы не такие недостойные и мелкие факты, как в деле Соколовского, а сильные, достойные дела, действительно требующие вмешательства международного правосудия», — пишет Татьяна Мерзлякова.

По мнению омбудсмена, Соколовский не хотел оскорблять чувств верующих, а желал лишь привлечь внимание к своему видеоканалу и тем самым заработать денег. «Сам факт того, что церкви приходится в наши дни существовать не в отрыве, а в тесном переплетении с явлениями обычной, мирской жизни, не является и не может являться поводом к квалификации этих явлений в качестве оскорбления чувств верующих», — считает Татьяна Георгиевна.

По её мнению, поместив блогера в СИЗО, силовики привлекают к нему «совершенно незаслуженное внимание», следствием которого может стать вывод, «что в России имеется цензура, и за выражение мнения может последовать уголовная ответственность».

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