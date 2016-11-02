Свердловскую область возглавил будущий президент страны

На следующий же день о переменах в областной власти сообщила газета «Уральский рабочий». Сообщила скромно — короткой заметкой на первой странице, не добавив даже фотографию нового главы региона

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

40 лет назад (в 1976 году) на пленуме Свердловского обкома КПСС первым секретарём был избран 45-летний Борис Ельцин, до этого менее года занимавший пост всего лишь секретаря обкома по строительству.

Такой скачок (сразу через три ступеньки!) имел свою подоплёку. Область тогда возглавлял Яков Рябов, но его вдруг перевели в секретари ЦК КПССС — куратором военно-промышленного комплекса. По неписаным партийным правилам место первого практически автоматом занимает второй секретарь, а им тогда был Евгений Коровин. Но Рябов сумел убедить Брежнева (кадровые вопросы такого масштаба принимались в ЦК, а никак не на пленуме обкома), что первым надо назначить энергичного Ельцина. Он на ту пору как раз был в Москве, на курсах повышения партийной квалификации в Академии общественных наук. Вместе с Рябовым они повстречались с членами Политбюро Сусловым, Кириленко и, конечно, с Брежневым (о том, как это было, Ельцин написал в книге «Исповедь на заданную тему»).

Свердловской областью Борис Ельцин руководил восемь лет и пять месяцев (1976–1985 годы). Это третий результат в истории. Первый у Эдуарда Росселя — 17 лет 10 месяцев (1990–1993 и 1995-2009 годы), а второй у Константина Николаева — восемь лет и восемь месяцев (1962–1971 годы).

Ельцин покинул Свердловскую область в 1985 году, когда его перевели в Москву, на должность первого секретаря Московского горкома партии. Интересно, что на этот пост уральца горячо рекомендовал секретарь ЦК КПСС, член Политбюро Егор Лигачёв. Да-да, тот самый Лигачёв, который потом говорил Ельцину с трибуны в июне 1988 года на XIX партконференции: «Ты не прав, Борис!». В известном монологе Геннадия Хазанова эта фраза звучит несколько иначе: «Борис, ты не прав!». Она стала крылатой.