У «СуперСтроя» начали арестовывать имущество

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

Арбитражный суд Свердловской области вынес два определения по принятию обеспечительных мер по иску Сбербанка России против ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу компаний «Трест СКМ»).

Речь идёт о наложении ареста на имущество компании «Арсенал Трейд» на время рассмотрения иска, рассматриваемого сейчас в третейском суде при АНО «Независимая арбитражная палата». По первому определению арестовано имущество (сеть магазинов «СуперСтрой») на 464,7 млн рублей, по второму — на 339 млн рублей.

Ранее «ОГ» рассказывала, что в Екатеринбурге закрывается один из гипермаркетов «СтройАрсенал», входящий в ту же группу компаний «Трест СКМ». В последние годы сеть магазинов «СуперСтрой» и «СтройАрсенал» приближается к разорению. Помимо долгов перед Сбербанком у компании «Арсенал Трейд» есть ещё два договора залога — с ВУЗ-банком и Газпромбанком.