Дмитрий Ионин станет секретарём свердловского отделения эсеровм

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Такое решение принято по итогам заседания бюро совета. Других претендентов на эту должность не было, рассказал «ОГ» сам депутат областного Заксобрания.

Сейчас Дмитрий Иониннаходится в статусе и. о. секретаря — в течение двух недель решение должно будет утвердить московское руководство «Справедливой России».

Ранее секретарём бюро был бывший депутат Заксобрания Александр Норицын. По словам Ионина, он остаётся членом партии и был переизбран членом бюро совета. Оставить должность было личным решением Норицына.