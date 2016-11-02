2 часа назад
Дмитрий Ионин станет секретарём свердловского отделения эсеровм
Такое решение принято по итогам заседания бюро совета. Других претендентов на эту должность не было, рассказал «ОГ» сам депутат областного Заксобрания.
19 часов назад
Свердловскую область возглавил будущий президент страны
40 лет назад (в 1976 году) на пленуме Свердловского обкома КПСС первым секретарём был избран 45-летний Борис Ельцин, до этого менее года занимавший пост всего лишь секретаря обкома по строительству.
1 ноября 2016
У «СуперСтроя» начали арестовывать имущество
Арбитражный суд Свердловской области вынес два определения по принятию обеспечительных мер по иску Сбербанка России против ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу компаний «Трест СКМ»)
1 ноября 2016
Мерзлякова написала письмо в защиту Соколовского
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить из СИЗО блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови
1 ноября 2016
Китайская провинция выступила за усиление сотрудничества с Россией
Заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, что провинция планирует усилить сотрудничество с Россией в областях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, торговли и логистики, а также лёгкой промышленности
31 октября 2016
На пост мэра Ревды заявился сити-менеджер
О желании возглавить городской округ заявили трое — экс-глава администрации Ревды Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в конце сентября, его заместитель по экономике Ирина Тейшева и замначальника Управления образования Ирина Кочкина.
31 октября 2016
Николай Воронин: «Я не согласен, что политик мельчает»
Сегодня свой юбилей — 65 лет — отмечает долгожитель региональной политики Николай ВОРОНИН, который в настоящее время возглавляет Уральский институт законодательства. В интервью «ОГ» он рассказал: почему в своё время перешёл из команды горадминистрации в команду областной власти и как меняются современные политики.
31 октября 2016
Елена Чечунова о работе нового комитета в свердловском Заксобрании
В этом созыве Заксобрания Свердловской области будет работать новый комитет по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. О том, почему эти направления потребовалось выделить в отдельный блок, а также о новых приоритетах свердловской политики «ОГ» рассказала председатель комитета Елена Чечунова.
27 октября 2016
«Депутатов дисциплинирую личным примером»
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина о работе нового созыва регионального парламента.
27 октября 2016
«Присмотрите здесь помощников на следующие выборы»
Студенты ведущих уральских вузов приняли участие в первом заседании Клуба молодых политологов, воссозданного в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС.