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На посты первых вице-губернаторов Евгений Куйвашев предложил Владимира Тунгусова и Алексея Орлова
7 ноября 2016, 11:46 / Политика
Алексей Орлов, Владимир Тунгусов
Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное собрание Свердловской области свои предложения по кандидатурам на ключевые посты в региональном правительстве.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, на должности первых вице-губернаторов выдвинуты и.о. руководителя администрации губернатора Владимир Тунгусов и врио председателя областного правительства Алексей Орлов.
Владимир Тунгусов родился 13 марта 1960 года в Свердловске. В 1982 году окончил Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова (ныне - УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). С 1982 года работал в НИИ автоматики на должности инженера-конструктора. Позднее руководил отделом капитального строительства по строительству МЖК-4. В 1991 году перешёл на должность директора вновь созданного товарищества с ограниченной ответственностью "Наш дом". С 1994 года стал гендиректором АОЗТ "Наш дом". С января 2000 года занимал пост заместителя главы города Екатеринбурга по вопросам организации управления и связям с общественностью. В 2004 году стал заместителем главы администрации города по вопросам организации управления — руководителем аппарата администрации города. В мае 2016 года назначен руководителем администрации губернатора.
Фото: Александр Зайцев
Алексей Орлов родился 20 марта 1967 года. В 1992 году окончил Омский сельхозинститут им. С.М. Кирова. С 1993 по 2005 год служил в органах МВД. В 2005 году он стал первым заместителем главы Тобольска. Через два года назначен заместителем главы администрации Тюмени по экономике, финансам и налогам. Позже трудился Руководителем Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году стал заместителем председателя Правительства Свердловской области — министром инвестиций и развития. С сентября 2016 года являлся временно исполняющим обязанности председателя правительства Свердловской области.
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