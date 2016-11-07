На посты первых вице-губернаторов Евгений Куйвашев предложил Владимира Тунгусова и Алексея Орлова

Алексей Орлов, Владимир Тунгусов

Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное собрание Свердловской области свои предложения по кандидатурам на ключевые посты в региональном правительстве.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, на должности первых вице-губернаторов выдвинуты и.о. руководителя администрации губернатора Владимир Тунгусов и врио председателя областного правительства Алексей Орлов.

Владимир Тунгусов родился 13 марта 1960 года в Свердловске. В 1982 году окончил Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова (ныне - УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). С 1982 года работал в НИИ автоматики на должности инженера-конструктора. Позднее руководил отделом капитального строительства по строительству МЖК-4. В 1991 году перешёл на должность директора вновь созданного товарищества с ограниченной ответственностью "Наш дом". С 1994 года стал гендиректором АОЗТ "Наш дом". С января 2000 года занимал пост заместителя главы города Екатеринбурга по вопросам организации управления и связям с общественностью. В 2004 году стал заместителем главы администрации города по вопросам организации управления — руководителем аппарата администрации города. В мае 2016 года назначен руководителем администрации губернатора.

Фото: Александр Зайцев