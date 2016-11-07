Автор
На пост главы областного минфина предложена Галина Кулаченко, а минсоцполитики — Андрей Злоказов
7 ноября 2016, 12:52 / Политика
Галина Кулаченко, Андрей Злоказов. Фото: Алексей Кунилов
Губернатор Владимир Куйвашев внёс в Заксобрание Свердловской области предложение назначить Галину Кулаченко на пост областного министра финансов, а Андрея Злоказова на должность регионального министра социальной политики.
Фото: Алексей Кунилов
Галина Кулаченко — уроженка Тюменской области. Окончила Тюменский государственный университет по специальностям экономист и юрист, является кандидатом экономических наук. С 1998 года трудилась в администрации Тюмени. Занимала там посты заместителя главы города и директора департамента финансов и налоговой политики. В 2007 году возглавила ООО "РАСТАМ — бюджетные технологии". С 2012 года стала министром финансов Свердловской области (с сентября 2016 года — исполняющий обязанности министра) и заместителем председателя правительства Свердловской области.
Фото: пресс-служба областного минсоцполитики
Андрей Злоказов — уроженец Свердловской области. Окончил Уральский государственный экономический университет по специальности "Региональная и муниципальная экономика", является кандидатом экономических наук. С 1995 по 2001 год работал на разных должностях в администрации Екатеринбурга. С 2001 по 2009 год являлся заместителем главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга по экономике и строительству. С 2009 года был директором Центральной горбольницы № 3. В областном министерстве социальной политики работает с 2010 года. Сначала был первым заместителем министра, а потом — министром (с сентября 2016 года — исполняющий обязанности министра).
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
2 часа назад
На пост главы областного минфина предложена Галина Кулаченко, а минсоцполитики — Андрей Злоказов
Губернатор Владимир Куйвашев внёс в Заксобрание Свердловской области предложение назначить Галину Кулаченко на пост областного министра финансов, а Андрея Злоказова на должность регионального министра социальной политики.
3 часа назад
На посты первых вице-губернаторов Евгений Куйвашев предложил Владимира Тунгусова и Алексея Орлова
Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное собрание Свердловской области свои предложения по кандидатурам на ключевые посты в региональном правительстве.
2 ноября 2016
Дмитрий Ионин станет секретарём свердловского отделения эсеровм
Такое решение принято по итогам заседания бюро совета. Других претендентов на эту должность не было, рассказал «ОГ» сам депутат областного Заксобрания.
2 ноября 2016
Свердловскую область возглавил будущий президент страны
40 лет назад (в 1976 году) на пленуме Свердловского обкома КПСС первым секретарём был избран 45-летний Борис Ельцин, до этого менее года занимавший пост всего лишь секретаря обкома по строительству.
1 ноября 2016
У «СуперСтроя» начали арестовывать имущество
Арбитражный суд Свердловской области вынес два определения по принятию обеспечительных мер по иску Сбербанка России против ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу компаний «Трест СКМ»)
1 ноября 2016
Мерзлякова написала письмо в защиту Соколовского
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова написала открытое письмо заместителю генпрокурора РФ Юрию Пономарёву, в котором попросила отпустить из СИЗО блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови
1 ноября 2016
Китайская провинция выступила за усиление сотрудничества с Россией
Заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, что провинция планирует усилить сотрудничество с Россией в областях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, торговли и логистики, а также лёгкой промышленности
31 октября 2016
На пост мэра Ревды заявился сити-менеджер
О желании возглавить городской округ заявили трое — экс-глава администрации Ревды Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в конце сентября, его заместитель по экономике Ирина Тейшева и замначальника Управления образования Ирина Кочкина.
31 октября 2016
Николай Воронин: «Я не согласен, что политик мельчает»
Сегодня свой юбилей — 65 лет — отмечает долгожитель региональной политики Николай ВОРОНИН, который в настоящее время возглавляет Уральский институт законодательства. В интервью «ОГ» он рассказал: почему в своё время перешёл из команды горадминистрации в команду областной власти и как меняются современные политики.
31 октября 2016
Елена Чечунова о работе нового комитета в свердловском Заксобрании
В этом созыве Заксобрания Свердловской области будет работать новый комитет по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. О том, почему эти направления потребовалось выделить в отдельный блок, а также о новых приоритетах свердловской политики «ОГ» рассказала председатель комитета Елена Чечунова.