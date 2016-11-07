На пост главы областного минфина предложена Галина Кулаченко, а минсоцполитики — Андрей Злоказов

Губернатор Владимир Куйвашев внёс в Заксобрание Свердловской области предложение назначить Галину Кулаченко на пост областного министра финансов, а Андрея Злоказова на должность регионального министра социальной политики.

Фото: Алексей Кунилов

Галина Кулаченко — уроженка Тюменской области. Окончила Тюменский государственный университет по специальностям экономист и юрист, является кандидатом экономических наук. С 1998 года трудилась в администрации Тюмени. Занимала там посты заместителя главы города и директора департамента финансов и налоговой политики. В 2007 году возглавила ООО "РАСТАМ — бюджетные технологии". С 2012 года стала министром финансов Свердловской области (с сентября 2016 года — исполняющий обязанности министра) и заместителем председателя правительства Свердловской области.

Фото: пресс-служба областного минсоцполитики

Андрей Злоказов — уроженец Свердловской области. Окончил Уральский государственный экономический университет по специальности "Региональная и муниципальная экономика", является кандидатом экономических наук. С 1995 по 2001 год работал на разных должностях в администрации Екатеринбурга. С 2001 по 2009 год являлся заместителем главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга по экономике и строительству. С 2009 года был директором Центральной горбольницы № 3. В областном министерстве социальной политики работает с 2010 года. Сначала был первым заместителем министра, а потом — министром (с сентября 2016 года — исполняющий обязанности министра).