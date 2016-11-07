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Валерий Язев нашел себе новую «ОПОРУ»

7 ноября 2016, 18:21 / Политика
Тарас Крокос — пока единственный кандидат на пост главы свердловской «Опоры», согласованный Москвой. Фото: facebook.com

Тарас Крокос — пока единственный кандидат на пост главы свердловской «Опоры», согласованный Москвой. Фото: facebook.com

  • Опубликовано в №207 от 08.11.2016

У свердловского отделения «Опоры России» — единственного в стране территориального подразделения общественной организации, где руководитель не менялся никогда, ­появится новый председатель. Евгений Артюх покинет пост руководителя и перейдёт в попечительский совет.

Как сообщила «ОГ» исполнительный директор свердловского отделения «Опоры» Елизавета Шахмаева, председатель назначается раз в четыре года, но в случае досрочного сложения полномочий (Артюх был избран два года назад) руководитель должен быть утверждён на внеочередной конференции. Она состоится в Екатеринбурге предположительно 25 ноября.

Президент «Опоры России» (общественная организация объединяет предпринимателей) Андрей Калинин недавно посетил Екатеринбург для встречи с активом, на которой обсуждались проблемы местного отделения. В их числе представители центрального аппарата называют «отсутствие развития в последние годы». Ранее Калинин заявил журналистам, что Артюх сосредоточился на политике (в 2015 году он стал председателем «Российской партии пенсионеров за справедливость»), и местное отделение стало «проседать». Членами региональной «Опоры» являются 180 человек, 50 из них не платят взносы и не активны. По словам Шахмаевой, организации предстоит пересмотреть численность и привести в порядок структуру.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин сообщил «ОГ», что руководство организации ведёт встречи с кандидатами, но точное их число не озвучил. По данным «ОГ», единственным претендентом, уже согласованным Москвой, является Тарас Крокос. Он считается человеком из ближайшего окружения бывшего депутата Госдумы Валерия Язева. Сейчас Крокос является генеральным директором «Атоммашкомплекс УЭХК», а ранее возглавлял «Управляющую компанию «ЯВА». Крокос был членом предвыборного штаба Язева и работал в других выборных кампаниях муниципального и регионального уровня.

Сам Крокос сообщил «ОГ», что выдвижение не было инициативой Язева, но согласовано с ним, а продвижение по линии «Опоры» не имеет политической мотивации.

— Я много лет работаю в реальном секторе экономики и хорошо понимаю проблемы, которые есть у малого бизнеса, поэтому знаю, что предложить. «Опора» — это лоббистские возможности, которые, к сожалению, используются не так активно, как хотелось бы, — говорит он. — У каждого члена организации есть определённые компетенции, конкурентные преимущества и проекты, но многие друг о друге даже не знают. Крокос сообщил, что занимается созданием «сетки»: несколько дней назад в Новоуральске было создано местное отделение «Опоры».

Опрошенные «ОГ» члены организации обеспокоены тем, что сам Артюх ещё не сделал публичного заявления, которое бы позволило принять решение. Связаться с ним «ОГ» не удалось, он не брал трубку. Сопредседатель регионального отделения Илья Тыщенко считает, что у Москвы нет объективных претензий к Артюху, и его уход очень навредит. А член совета свердловской «Опоры» Дмитрий Ханинговорит, что если речь идёт о попытке давления, то он «готов покинуть организацию и начать работать с «Деловой Россией». Сейчас актив решает, кто может выдвинуть свою кандидатуру, чтобы выборы не были безальтернативными.

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