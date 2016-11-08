В регионе сформировано новое правительство

Вчера губернатор области Евгений Куйвашев во время заседания регионального кабинета министров, которое он провёл уже в статусе его председателя, огласил полный список своих заместителей и поставил перед ними конкретные задачи. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Вчера, 8 ноября, в Свердловской области фактически завершилась реформа регионального правительства. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время заседания областного кабинета министров, которое он провёл уже в статусе его председателя, огласил полный список своих заместителей и поставил перед ними конкретные задачи.

Первые кадровые решения, касающиеся новой структуры регионального правительства, были приняты с утра во время пленарного заседания свердловского Заксобрания. Депутаты одобрили назначение первых заместителей губернатора, чьи кандидатуры он накануне внёс в региональный парламент. Речь идёт об и.о. руководителя администрации губернатора Владимире Тунгусове и врио председателя правительства Алексее Орлове. Также парламентарии согласовали кандидатов на посты глав ключевых министерств — минфина и минсоцполитики. Ими стали и.о. зампредседателя правительства — министр финансов Галина Кулаченко и и.о. министра социальной политики региона Андрей Злоказов.

Перед голосованием у депутатов к претендентам на должности не возникло ни одного вопроса. Против их назначения не проголосовал ни один парламентарий.

Свердловские депутаты также должны были согласовывать главу регионального министерства по управлению государственным имуществом. Однако в понедельник Евгений Куйвашев не представил потенциального кандидата на этот пост. В то же время на заседании неожиданно для депутатов появился Алексей Пьянков, который на прошлой неделе был отпущен из-под домашнего ареста под залог в два миллиона рублей.

Чуть позднее, во время первого заседания обновлённого кабмина, Евгений Куйвашев объявит, что Пьянков назначается и.о. главы МУГИСО.

— Разговор с ним состоялся только вчера. Поэтому по срокам внести его кандидатуру на рассмотрение в Заксобрание не получилось, — прокомментировал назначение губернатор.

Также в ходе заседания Евгений Куйвашев озвучил имена и сферы ответственности остальных своих заместителей. Ими стали шесть человек, уже работающих в кабмине: Александр Высокинский, Павел Креков, Галина Кулаченко, Азат Салихов, Сергей Швиндт и Сергей Зырянов (подробнее во врезке).

Открытым оставался вопрос, касающийся вице-премьера свердловского правительства Владимира Романова, которому не достался пост заместителя. По словам губернатора, он займёт пост его советника по вопросам патриотического воспитания.

Кроме того, глава региона представил нового министра строительства и развития инфраструктуры региона. Им стал Михаил Волков, который до этого трудился заместителем директора по капитальному строительству и инвестициям УГМК-Холдинга. До этого он был заместителем начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Напомним, предыдущий министр Сергей Бидонько покинул пост в связи с избранием в Госдуму.

Остальные министры сохранят свои должности.

По словам губернатора, новая структура областной власти — это возможность максимально сократить сроки согласования важнейших проектов, избавиться от бюрократических проволочек.