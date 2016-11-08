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В регионе сформировано новое правительство
8 ноября 2016, 19:28 / Политика
Вчера губернатор области Евгений Куйвашев во время заседания регионального кабинета министров, которое он провёл уже в статусе его председателя, огласил полный список своих заместителей и поставил перед ними конкретные задачи. Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №208 от 09.11.2016
Вчера, 8 ноября, в Свердловской области фактически завершилась реформа регионального правительства. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время заседания областного кабинета министров, которое он провёл уже в статусе его председателя, огласил полный список своих заместителей и поставил перед ними конкретные задачи.
Первые кадровые решения, касающиеся новой структуры регионального правительства, были приняты с утра во время пленарного заседания свердловского Заксобрания. Депутаты одобрили назначение первых заместителей губернатора, чьи кандидатуры он накануне внёс в региональный парламент. Речь идёт об и.о. руководителя администрации губернатора Владимире Тунгусове и врио председателя правительства Алексее Орлове. Также парламентарии согласовали кандидатов на посты глав ключевых министерств — минфина и минсоцполитики. Ими стали и.о. зампредседателя правительства — министр финансов Галина Кулаченко и и.о. министра социальной политики региона Андрей Злоказов.
Перед голосованием у депутатов к претендентам на должности не возникло ни одного вопроса. Против их назначения не проголосовал ни один парламентарий.
Свердловские депутаты также должны были согласовывать главу регионального министерства по управлению государственным имуществом. Однако в понедельник Евгений Куйвашев не представил потенциального кандидата на этот пост. В то же время на заседании неожиданно для депутатов появился Алексей Пьянков, который на прошлой неделе был отпущен из-под домашнего ареста под залог в два миллиона рублей.
Чуть позднее, во время первого заседания обновлённого кабмина, Евгений Куйвашев объявит, что Пьянков назначается и.о. главы МУГИСО.
— Разговор с ним состоялся только вчера. Поэтому по срокам внести его кандидатуру на рассмотрение в Заксобрание не получилось, — прокомментировал назначение губернатор.
Также в ходе заседания Евгений Куйвашев озвучил имена и сферы ответственности остальных своих заместителей. Ими стали шесть человек, уже работающих в кабмине: Александр Высокинский, Павел Креков, Галина Кулаченко, Азат Салихов, Сергей Швиндт и Сергей Зырянов (подробнее во врезке).
Открытым оставался вопрос, касающийся вице-премьера свердловского правительства Владимира Романова, которому не достался пост заместителя. По словам губернатора, он займёт пост его советника по вопросам патриотического воспитания.
Кроме того, глава региона представил нового министра строительства и развития инфраструктуры региона. Им стал Михаил Волков, который до этого трудился заместителем директора по капитальному строительству и инвестициям УГМК-Холдинга. До этого он был заместителем начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга. Напомним, предыдущий министр Сергей Бидонько покинул пост в связи с избранием в Госдуму.
Остальные министры сохранят свои должности.
По словам губернатора, новая структура областной власти — это возможность максимально сократить сроки согласования важнейших проектов, избавиться от бюрократических проволочек.
Чем займутся заместители губернатора
- Алексей Орлов будет курировать развитие реального сектора экономики, осуществлять защиту промышленного и ресурсного потенциала, рост инвестиций, защиту окружающей среды. Кроме того, за Орловым закрепляется координация работы правительства по основным направлениям. В качестве целевой задачи ему предстоит кардинально улучшить показатели инвестиционного климата в Свердловской области, создать механизм проектного управления, вывести наши приоритетные проекты на финальную стадию реализации.
- Владимир Тунгусов возьмётся за кадровую, внутреннюю и информационную политику. За ним закреплена экспертная аналитическая работа и содействие развитию местного самоуправления. Также он будет курировать администрации управленческих округов, взаимодействовать с институтами гражданского общества, решать организационные вопросы губернатора и правительства. Кроме того, от него будет зависеть показатель информированности населения о работе власти.
- Александр Высокинский возглавит блок, отвечающий за экономику и территориальное развитие. Его задача на 2017 год – обеспечение высокого качества экономических прогнозов, планов развития отраслей и долгосрочных стратегий развития муниципалитетов.
- Павел Креков возглавит социальный блок. Его задача на предстоящий год – обеспечение нового качества работы социального блока, переход на принципы адресной поддержки, развитие взаимодействия с некоммерческими организациями, внедрение грантовой системы в социальной сфере, обеспечение доступности медицинской помощи.
- Галина Кулаченко будет курировать финансовый блок. Также ей предстоит отвечать за финансовое обеспечение соцобязательств, формирование бюджета развития, мобилизацию дополнительных поступлений в бюджет, содействие бюджетной обеспеченности муниципалитетов.
- Азат Салихов будет координировать взаимодействие с силовыми структурами, оказывать содействие правоохранительным органам, отвечать за блок вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, работой архивов, ЗАГСов. Его важнейшее направление – реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу.
- Сергей Швиндт будет курировать все инфраструктурные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, строительство, дороги. Также Швиндт совместно с Галиной Кулаченко должны будут внести предложения о новом механизме финансирования строительства метро в Екатеринбурге.
- Сергей Зырянов будет курировать сферу управления государственным имуществом Свердловской области и возглавлять проектный офис в рамках реализации приоритетных национальных проектов.