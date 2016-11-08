Главой Артёмовского ГО хотят стать шесть кандидатов

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

На конкурс по выборам главы Артёмовского ГО заявились шесть кандидатов. Примечательно, что действующего мэра Ольги Кузнецовой и экс-сити-менеджера Татьяны Поздняк среди них нет.

— Среди кандидатов пятеро — из Артёмовского ГО: два депутата думы, председатель территориального органа местного самоуправления одного из сёл, предприниматель и пенсионер. Кроме них, на конкурс заявился гендиректор ОАО «Региональный информационный центр» (региональный оператор, осуществляющий начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. — Прим. ред.) Кирилл Карманов. 14 ноября конкурсная комиссия выберет кандидатов, которые пройдут в следующий этап, — рассказ «ОГ» председатель думы Артёмовского ГО Константин Трофимов.