Алексей Пьянков отказался снова возглавить МУГИСО

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Губернатор Евгений Куйвашев назначил вице-губернатора Сергея Зырянова и.о. главы МУГИСО. Алексей Пьянков, которому было предложено вернуться в правительство на эту должность, обратился к главе региона с заявлением о невозможности исполнения обязанностей министра до снятия с него всех обвинений.

— Несмотря на оказанное мне губернатором Свердловской области доверие, считаю невозможным приступить к исполнению обязанностей министра до снятия всех выдвинутых против меня обвинений, — сказал Алексей Пьянков. — Я открыто заявляю, что все обвинения в мой адрес — абсурдны и беспочвенны, уголовное дело сфальсифицировано, и я готов доказывать и отстаивать свою позицию в ходе проводимого расследования. Вместе с этим, я всегда поддерживал и поддерживаю позицию замгенпрокурора РФ Юрия Пономарёва, и до момента принятия окончательного процессуального решения по делу, любой чиновник, независимо от статуса, должен быть отстранён от исполнения служебных обязанностей. Принятие предложения вернуться на пост министра означало бы неуважение по отношению к позиции замгенпрокурора, мнением которого я всегда руководствовался в своей работе, а также было бы некорректно по отношению к губернатору. Я благодарен руководителю за оказанное доверие, но не хочу подрывать авторитет губернатора. В связи с этим считаю целесообразным отказаться от предложения возглавить министерство сейчас. Я буду готов вернуться к работе, когда все обвинения будут сняты.