«Образ Клинтон как политика испортили антироссийские тезисы»

Опубликовано в №209 от 10.11.2016

Вчера в США подвели итоги выборов президента. Победил Дональд Трамп. Мы спросили уральцев, на какие мысли их натолкнули ход и итоги выборной кампании.

Анатолий Гагарин, политолог:

— Кампания была бурной и яркой, что, в принципе, характерно для американских выборов. Главным лейтмотивом стало то, что люди голосовали больше не за Трампа, а против Клинтон. Это хорошо видно по итогам выборов в штатах, которые традиционно голосуют за демократов. Клинтон на них рассчитывала, но в итоге достаточно ощутимо проиграла. Против неё сыграли все эти скандалы с письмами и утечкой ценной государственной информации. Её образ как политика во многом испортили антироссийские тезисы.

Образ мультимиллиардера Трампа, воплощающего «американскую мечту», оказался более убедительным по сравнению с очень непоследовательной Клинтон. Сильной стороной Трампа была разработка экономических преобразований самой Америки. Он говорил: «Я в большей степени занимаюсь внутренней политикой, а внешняя политика для меня — вещь более второстепенная».

Виктор Шептий, глава Свердловского регионального отделения «Единой России»:

— Кампания в США удивила тем, как набросились на Россию действующий американский президент и кандидат в президенты. Все их аргументы против Дональда Трампа сводились к противопоставлению с Путиным. Не исключаю, что Владимир Владимирович сегодня в США популярнее его оппонентов. По-моему, антироссийские выступления Хиллари Клинтон только уменьшали её шансы. Но не потому, что Трамп за Путина, или Путин, как сообщали американские СМИ, помогал Трампу, а потому, что нельзя строить свою избирательную кампанию исключительно на противопоставлении.

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Областной газеты»:

— Выборы в США для меня важны по трём причинам. Первая — в результате победы Трампа отмена антироссийских санкций становится вполне реальной. Он — бизнесмен и, как никто другой, понимает, что санкции бьют по экономике обеих стран. Выгоднее торговать, чем тратить деньги на войну с неясными результатами. Во-вторых,

поражение Клинтон — это рассыпавшийся карточный домик представителей так называемого политического класса, которые не пашут и не сеют, но думают, что правят миром. Прежде всего это касается профессиональных политиков, их аппарата, а также политологов, социологов и журналистов. Страшно далеки они и их «прогнозы» оказались от американского народа. Хиллари произносила то, что «эксперты» вкладывали ей в рот. Дональд думал и говорил сам. Это не нравилось «экспертному сообществу», но, как видим, пришлось по душе избирателям. И третье: Трамп поднял вопросы о новой индустриализации Америки и об ошибке переноса производств в страны с низкой стоимостью человеческих ресурсов, заявил о пересмотре популистских социальных и медицинских программ, обратил внимание на традиционные источники энергии. То есть он заговорил о реальной экономике и сбалансированности бюджета. Это сигнал другим странам — к власти в США пришёл человек, который не просто разбирается в экономике, он умеет делать деньги. Нашим политикам и бизнесу нельзя расслабляться — иначе обдерёт как липку.

Максим Марамыгин, директор института финансов и права Уральского государственного экономического университета:

— Могу честно сказать, что я рад победе Дональда Трампа. Потому что Хиллари Клинтон ассоциируется у меня с войной. Достаточно вспомнить, что она творила, когда была госсекретарём США. Она сыграла ключевую роль в уничтожении Ливии, в превращении одного из самых богатых и процветающих государств Африки в чёрную дыру, в зону разваленной экономики и террора. Значительна была её роль и в том, что происходило в Ираке. Дональд Трамп, конечно, — фигура неоднозначная, но, судя по его заявлениям, он более настроен на достижение договорённостей с другими странами, на поддержание мира, нежели Хиллари Клинтон.

Сергей Чепиков, депутат Госдумы от Свердловской области:

— Считаю итоги выборов положительными для России. В ходе предвыборной кампании Трамп сосредоточил внимание на решении внутренних проблем страны, в то время как Клинтон взяла курс на доминирование США в мире и навязывание своей идеологии — об этом можно судить даже по жёсткой критике в адрес России.

Вячеслав Погудин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания области:

— Я следил за выборами в США, потому что от их исхода зависит внешняя политика. Хотелось бы, чтобы она строилась в мирном русле и без психоза. Хотя большинство политологов прогнозировали победу Клинтон, для меня всегда Трамп был более убедителен. Меньше эмоций, больше конкретики. С радостью от итогов я бы повременил, так как одно дело — предвыборные обещания, другое — реальное ведение дел.