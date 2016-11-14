В администрации Железнодорожного района сменился глава

Опубликовано в №212 от 15.11.2016

Новым главой администрации Железнодорожного района Екатеринбурга стал Андрей Курочкин, исполнявший обязанности руководителя района после избрания бывшего главы администрации Валентина Лаппо в Заксобрание Свердловской области. В районной администрации в разных должностях он проработал 14 лет.

В планах новоизбранного районного главы - вникнуть в вопросы благоустройства, разобраться в работе социальной сферы, изучить бюджетную политику.

– У него есть крепкое здоровье, жизненный опыт и азарт, а также знание района, которые помогут ему успешно работать в новой должности, – отметил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Отметим, Андрей Викторович Курочкин родился в посёлке Пышма Свердловской области. В 1992 году он закончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, затем долгое время работал на различных руководящих должностях в коммерческих структурах.