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В администрации Железнодорожного района сменился глава
14 ноября 2016, 19:11 / Политика
- Опубликовано в №212 от 15.11.2016
Новым главой администрации Железнодорожного района Екатеринбурга стал Андрей Курочкин, исполнявший обязанности руководителя района после избрания бывшего главы администрации Валентина Лаппо в Заксобрание Свердловской области. В районной администрации в разных должностях он проработал 14 лет.
В планах новоизбранного районного главы - вникнуть в вопросы благоустройства, разобраться в работе социальной сферы, изучить бюджетную политику.
– У него есть крепкое здоровье, жизненный опыт и азарт, а также знание района, которые помогут ему успешно работать в новой должности, – отметил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.
Отметим, Андрей Викторович Курочкин родился в посёлке Пышма Свердловской области. В 1992 году он закончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта, затем долгое время работал на различных руководящих должностях в коммерческих структурах.