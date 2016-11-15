Федерального министра обвинили во взятке

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

Следственный комитет России предъявил министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву обвинение в получении взятки в крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Ночью он был задержан при получении взятки.

По версии следствия, министр незаконно потребовал от представителя «Роснефти»2 миллиона долларов за положительную оценку, позволившую компании осуществить сделку по приобретению госпакета «Башнефти». При этом обвиняемый угрожал в дальнейшем препятствовать деятельности компании.

Алексей Улюкаев стал первым действующим федеральным министром, которому выдвинули такие обвинения. В 2005 году за мошеничество и превышение служебных полномочий был арестован экс-министр РФ по атомной энергии Евгений Адамов, занимавший этот пост с 1998 по 2001 год. Экс-министр юстиции Валентин Ковалёв, занимавший пост с 1995 по 1997 год, в 1999 году был арестован по обвинению в присвоении финансовых средств общественного фонда. В 2012 году обвинение по статье «мошеничество в особо крупном размере» было предъявлено начальнику департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгении Васильевой. Из-за коррупционного скандала в отставку был отправлен экс-глава ведомства Анатолий Сердюков.