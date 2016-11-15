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Вице-губернаторы отчитались по главным вопросам недели

15 ноября 2016, 18:41 / Политика
Фото: vk.com

Фото: vk.com

  • Опубликовано в №213 от 16.11.2016 

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл второе заседание областного правительства в новом составе. На нём рассмотрели два десятка вопросов, а главными докладчиками стали вице-губернаторы.

«Конец света» на Уралмаше закончился

Заседание началось с доклада первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова об аварии в микрорайоне Уралмаш: утром, в 7:49, квадрат улиц Машиностроителей — проспект Космонавтов — Бакинских Комиссаров остался без электричества. Причиной отключения линий электропередачи стал обрыв грозотроса из-за резкого похолодания. Из-за аварии без электроснабжения остались 4 подстанции Екатеринбургской электросетевой компании. Перестали работать светофоры, встали троллейбусы, в разных точках города люди жаловались на перебои с электричеством. Губернатор поручил держать этот вопрос на контроле вице-губернатору Сергею Швиндту и областному министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову.

После часа дня в дома жителей Уралмаша стало постепенно возвращаться электричество — ремонтники подключили одну из цепей повреждённой на Уралмаше линии электропередачи. Как рассказали в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала», после этого на линиях продолжили работать аварийно-восстановительные бригады, перед которыми стояла задача восстановить нормальную схему электроснабжения к 17:00.

В десяти муниципалитетах сменились главы

Ещё один первый вице-губернатор Владимир Тунгусов доложил Евгению Куйвашеву о работе в муниципалитетах. Все 35 муниципальных дум, обновившихся на выборах в сентябре, выбрали председателей и приступили к работе. Кроме того, до конца года по результатам конкурса будут избраны главы 20 муниципалитетов. Главы в десяти территориях уже выбраны: девять из них — это люди, которые ранее занимали пост мэра или главы администрации. Как отметил Владимир Тунгусов, «всё штатно и ожидаемо».

Единственная нештатная ситуация произошла в Дегтярске: там конкурс по выборам главы приостановили из-за того, что один из кандидатов, нынешний замглавы Сергей Логиновских, решил оспорить в суде состав конкурсной комиссии.

— Дума нынешнего созыва единоличным решением поменяла состав членов конкурсной комиссии, нарушив тем самым порядок решения, принятый думой прошлого созыва. 11 ноября конкурсная комиссия должна была провести собеседование с кандидатами — сейчас эта процедура отложена до решения суда. Рассматривать иск будут 17 ноября в Ревдинском городском суде, — рассказал «ОГ» мэр ГО Дегтярск Игорь Бусахин — один из восьми кандидатов, заявившихся на конкурс по избранию нового главы.

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