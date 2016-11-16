«Будем стараться, чтобы на почве наших регионов выросли крупные межгосударственные проекты»

Фото: генконсульство Китая

Опубликовано в №214 от 17.11.2016

Гэн Липин, Генеральный консул КНР в Екатеринбурге — специально для «ОГ»

18 октября 2016 года вслед за первым в Екатеринбурге снегопадом я прилетела в аэропорт Кольцово. Как только я снова ступила на русскую землю, у меня в душе с новой силой ожили тёплые воспоминания об этой давно знакомой мне стране. Как четвёртый Генеральный консул КНР в Екатеринбурге, я готова отправиться в путь к выполнению своих обязанностей.

В нынешнем году мы торжественно отмечаем 15-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией и 20-летний юбилей китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнёрства. Эти документы заложили правовую основу для долгосрочного развития двусторонних отношений.

С начала нынешнего года главы государств КНР и России встречались на многих международных мероприятиях, в том числе на Саммите G20 в Ханчжоу (Китай) и саммите БРИКС в Гоа (Индия). Они единогласно оценили, что китайско-российское политическое взаимодоверие переживает лучший период в истории. Обе стороны подписали ряд документов по дальнейшему углублению дружественных отношений стратегического взаимодействия и партнёрства двух стран.

С момента открытия Генерального консульства КНР в Екатеринбурге в 2009 году между сотрудниками Генконсульства и российскими коллегами консульского округа установились дружественные рабочие связи. Обе стороны стремятся к реализации договорённостей, достигнутых главами двух стран, и эффективно продвигают региональные обмены в сфере торговли, культуры, образования, науки и СМИ. Именно благодаря совместным усилиям за последние годы мы достигли больших успехов на Урало-Сибирской земле.

В начале этого года в Китае опубликован план развития тринадцатой пятилетки, в котором выдвинуто пять новых концепций: инновации, координации действий, экологии, открытости и совместного использования. В будущие годы страна будет продолжать проводить глубокие реформы во всех областях. Теперь реализуется программа действий «Сделано в Китае-2025», и в России тоже активно внедряют политику импортозамещения. Я уверена, что наши новые инициативы принесут больше новых возможностей для двустороннего делового сотрудничества.

Древняя китайская пословица гласит: «Пустые разговоры политиков наносят ущерб национальным интересам, только реальные действия помогают процветанию страны». Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге готово к дальнейшему укреплению добрых отношений, установленных с российскими партнёрами, поддержанию постоянного обмена мнениями с местными властями. Китайская дипмиссия на Урале будет вместе с российской стороной обсуждать и решать проблемы, чтобы в процессе сотрудничества найти взаимовыгодные решения.

Уральский и Сибирский федеральные округа — экономически развитые регионы РФ. Здесь — уникальный человеческий потенциал, научно-исследовательские институты и богатые природные ресурсы. Я рада отметить, что Китай много лет занимает первое место по объёму внешней торговли среди всех стран-партнёров Сибирского федерального округа и в прошлом году стал вторым среди партнёров Уральского федерального округа. На фоне создания Евразийского экономического союза и пояса Шёлкового пути Генконсульство КНР будет рекламировать наш консульский округ, привлекать квалифицированные китайские предприятия для ведения совместного бизнеса. Будем стараться, чтобы крупные межгосударственные проекты смогли вырасти на почве наших регионов. Я уверена, что правительства областей и заинтересованные министерства будут оптимизировать условия для иностранных инвестиций и обеспечивать китайских предпринимателей и работников всеобъемлющими правовыми услугами.

Несмотря на то, что я только недавно вступила в должность Генерального консула КНР в Екатеринбурге, мне уже успели рассказать об успешных уральских предпринимателях, которые много лет занимаются бизнесом совместно с Китаем. Мне было интересно услышать, какие впечатления сложились у них о Китае и китайском народе. Здешние китайские предприятия также высоко оценивают профессионализм местных специалистов и выражают признательность правительству региона за оказанную им помощь.

Екатеринбург — красивый и энергичный мегаполис России. Генеральное консульство Китая готово с вами вместе шагать вперёд. Искренне желаю процветания и могущества великим странам-соседям: Китаю и России! Пусть эстафета вечной китайско-российской дружбы передастся из поколения в поколение!