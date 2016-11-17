«Не сомневайтесь, отремонтируют»

Помимо губернатора, на приёме присутствовали представители министерств и главы городов, которые помогали разобраться в ситуации пришедших людей. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №215 от 18.11.2016

Вчера, 17 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл личный приём граждан в общественной приёмной Президента России в УрФО. На этот раз к главе региона обратились шесть свердловчан.

Первой за помощью к губернатору обратилась Ольга Хусаенова. Екатеринбурженка стояла в очереди на эндопротезирование тазобедренного сустава в центре Тетюхина. Однако, когда её очередь подошла, оказалось, что в Центре нет необходимого сустава, и операцию ей сделать не могут.

— Мы уже перевели её в другую очередь — в центр Илизарова, который находится в Кургане, — сообщила Евгению Куйвашеву замминистра здравоохранения региона Диляра Медведская. На что губернатор поинтересовался, нет ли в регионе других учреждений, где могут сделать операцию. Оказалось, что есть — госпиталь для ветеранов войн.

— Давайте к нам в госпиталь. У нас не хуже, чем у Илизарова, и реабилитация на месте, — посоветовал губернатор Хусаеновой и распорядился в течение недели провести обследование свердловчанки.

С аналогичным вопросом к губернатору обратилась жительница Асбеста Елена Винокурова. Женщине необходима операция, однако в городской больнице нет нужного оборудования для её проведения. Конкретно, гистерорезектоскопа. Сейчас женщине предлагают поехать встать в очередь в ОКБ №1 или искать платные клиники.

— Нужный аппарат будет приобретён в конце 2016 года. Кроме того, до конца года в ММЦ области будет поставлен еще один гистерорезектоскоп, — отчиталась губернатору замминистра здравоохранения. Он, в свою очередь, распорядился выдать Елене Винокуровой направление в областное медучреждение.

Ильдар Мингазутдинов пожаловался главе региона на то, что пятикилометровая дорога, что ведёт к его посёлку Растущий от старого Тюменского тракта, сильно разбита.

— Раньше мы называли её «пять минут по Америке», настолько ровной она была. Сейчас у нас в окрестностях строятся 10 коттеджных посёлков. Постоянно ездят большегрузы, которые всё разбивают, — рассказал Мингазутдинов.

По словам и.о. министра транспорта Алексея Рукавишникова, капремонт этого участка будет выполнен до конца следующего года.

— Если начнут ремонтировать, наверняка будут делать срезку старого покрытия дороги. Нельзя ли этот материал отдать жителям? — поинтересовался у губернатора житель Растущего, чем вызвал у него улыбку.

— Не сомневайтесь, отремонтируют. А срезку — под контроль, и жителям отдать, — распорядился губернатор.

Разобраться в ещё одном запланированном ремонте дороги от Таватуя до посёлка Аять губернатора попросил Михаил Приходько.

— Запланировано отремонтировать девять километров, а до Аяти ровно 15, — объяснил ситуацию мужчина. Евгений Куйвашев пообещал уточнить, что там с оставшимися шестью километрами и кому принадлежит этот участок.

— Если муниципальный, то необходимо подключить и местные власти, — сказал губернатор.

Обращение Ольги Дедюхиной, жительницы Ельничного, что в Первоуральском ГО, оказалось вовсе неактуальным. По её словам, в течение пяти лет в домах на улице Охотников «скакало» электричество, бытовая техника ломалась. Как выяснилось, 25 ноября там запустят новую подстанцию, которая была введена в эксплуатацию Облкоммунэнерго в рамках инвестпрограммы.

В завершение встречи жительница Ирбита Анастасия Зверева поблагодарила губернатора за решение выделить средства из резервного фонда для переселения семей, проживающих в доме 1859 года постройки, где в июле 2016 года произошло обрушение части стены здания. Сейчас в Ирбите уже приобретены восемь квартир для дальнейшей передачи переселенцам.

За девять месяцев 2016 года в адрес губернатора и правительства Свердловской области поступило около 20 тысяч обращений граждан. Фото: Алексей Кунилов