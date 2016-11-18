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Курировать работу «ЕР» в четырёх регионах будет депутат из посёлка Калач

18 ноября 2016, 13:45 / Политика
Фото: vsluh.ru

Фото: vsluh.ru

На этой неделе президиум генерального совета «Единой России» выбрал новых руководителей межрегиональных координационных советов (МКС) и поставил перед ними новые задачи. Куратором МКС по Свердловской области стал депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

Избранные руководители должны стать связующим звеном между центром и регионами страны. Их главная задача — доносить идеи партии и рассказывать о её достижениях региональным отделениям, которые, в свою очередь, должны будут передавать эту информацию первичным отделениям в муниципалитетах.

Выступая на президиуме, секретарь генсовета «ЕР» Сергей Неверов пояснил, что до за руководителями МКС были определены организаторские функции. Например, они отслеживали положение дел на проблемных территориях и выступали в качестве нейтральной стороны, заинтересованной в том, чтобы разрешить спор.

Решением президиума было сформировано 20 советов и назначены их кураторы. Практически все новые руководители МКС — депутаты Госдумы, избранные по одномандатным округам. Неверов объясняет это тем, что все без исключения одномандатники всю избирательную кампанию активно работали на территориях, следовательно — глубоко знают проблематику. И если избиратели поддержали их на выборах, значит они действительно лидеры общественного мнения.

Ранее Иван Квитка уже возглавлял межрегиональный координационный совет. Правда, туда входили только Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Свердловская область же была объединена с Курганской и куратором этого объединения изначально был Игорь Баринов. Однако позднее он перешёл на работу в российское правительство и его функции руководителя МКС переложили на сенатора от Самарской области Дмитрия Азарова.

На этот раз объединение регионов проходило не по географическому признаку, а по нарезке избирательных округов, какая была во время прошедших выборов. Таким образом Квитке предстоит взять шефство над четырьмя регионами: к уже возглавляемым добавился Средний Урал.

— Я знаком с ситуацией в Свердловской области, так как мне приходилось работать с этим регионом. Я и сам родом оттуда. Региональное отделение там крепкое. Об этом можно судить и по результатам выборах на Среднем Урале. Будем работать, — рассказал «ОГ» Иван Квитка.

Депутат и правда родился в Свердловской области в небольшом посёлке Калач, что в Махнёвском ГО. Однако, всю сознательную жизнь прожил в Тюмени. По словам лидера свердловских едироссов Виктора Шептия, с Иваном Квиткой у них рабочие взаимоотношения. Кроме того он пояснил, что формат работы в рамках межрегионального координационного совета будет определять партия.

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