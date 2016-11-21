Сладко ли живётся в Беларуси?

АО «Александрийское» знаменито не только своими яблоками. Предприятие располагается на территории Александрийского сельсовета — малой родины Александра Лукашенко. Фото: Дмитрий Полянин

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Четыре дня региональные журналисты из России дегустировали продукцию пищевых предприятий Могилёвской области Белоруссии, ходили по больницам, школам, промышленным цехам и коровникам, а в конце путешествия встретились с президентом страны.

«О Лукашенко в России хорошо не пишут»

«Ваши вопросы важны для меня, чтобы почувствовать — чем живёт нечужая нам Россия, наша родная Россия», — этими словами Александр Лукашенко завершил общение с журналистами, которое длилось 5 часов 40 минут. И пытали российские работники СМИ белорусского президента как своего батьку, спрашивали обо всём: от футбола до космоса. Казалось, хотели получить ответы на сложные вопросы жизни не в соседней республике, а в своей бывшей РСФСР.

За три дня до этого информагентства сообщили, что в России задержан по подозрению в получении взятки министр экономики Улюкаев. Какие эмоции могли быть при этом у журналистов, которые, несколько дней передвигаясь по братской республике, видели идеальный порядок во всех городах, деревнях и сёлах: хорошие дороги, чистые обочины, нормальные фасады, минимум броской наружной рекламы и полное отсутствие граффити на заборах? Дома и машины, по российским меркам, скромные. Люди спокойные и доброжелательные, хотя у местной валюты отрезали четыре нуля. Сейчас за один белорусский рубль дают примерно 33 российских или полдоллара другой большой страны.

Задумайтесь, в половине нашего общего Союзного государства (РФ и РБ являются равноправными членами этого образования) сохраняются исполкомы и доминирует государственная собственность, нет гастарбайтеров и есть специалисты по идеологии. Обычные россияне с ностальгией смотрят на Белую Русь и не в силах оторваться от размышлений об этом варианте развития нашего общего прошлого. Белоруссия же не может и не хочет уходить от матушки России не только потому, что связана с ней пуповиной газопровода. Половина доходов страны формируется от экспорта на российский рынок. Такая вот кровно-экономическая связь.

Однако ж хоть и союзное у нас государство, но очень разные подходы к управлению. Настолько разные, что можно говорить об антагонистических противоречиях социализма-капитализма. Соответственно и информация о Белоруссии в российских СМИ подаётся так, будто наша сестра не живёт, а куролесит.

«Вы помните времена, когда на российских федеральных каналах транслировались фильмы «Батька-1», «Батька-2»… Их четыре было. Я же человек опытный и понимал, что без одобрения сверху вряд ли кто-нибудь себе позволит подобное, — с горечью поведал Александр Григорьевич. — Задайте себе вопрос, проанализируйте передачи о Белоруссии, о президенте Белоруссии. В отношении других президентов ваши федеральные СМИ позволяют себе такое? Тогда задайте второй вопрос — зачем это делается? У меня очень много друзей в России, и в самых высоких эшелонах власти. Они мне говорили, что слишком высок градус Лукашенко в регионах России. Надо понизить. Вот и понижали. Это перебросилось и на наши интеграционные процессы. Будто Лукашенко делает всё, чтобы прибежать в Кремль, схватить шапку Мономаха и в Минск унести. Абсурд. Дорогие братья-россияне, поймите, это не от нас исходит».

Что тут добавить? Только то, что в российских регионах граждане очень уважают Путина, и это не мешает им с большой симпатией относиться и к Лукашенко.

От кого же исходит «заказ», о котором говорит Батька: «Поливают все наши отношения, Беларусь и прочее. Это что, атмосферу наших взаимоотношений улучшает? Нет. Поэтому ещё раз подчёркиваю, мы очень дорожим встречами с региональными журналистами. Хоть так, хоть один раз в год мы будем знать, что где-то в глубинке сибирской, за тысячи километров узнают о Белоруссии».

Давайте разбираться вместе.

«Пять жуликов до поставщика»

Беларусь полностью обеспечила себя продовольствием и готова продавать его всем, кто этого не сделал. «Главное, без посредников, как у вас принято. Пять жуликов до поставщика — какая цена будет? — спросил Лукашенко россиян и тут же добавил: — Но это ваши дела, как вы там торгуете». Действительно, белорусская тушёнка в екатеринбургских магазинах находится в элитном ценовом сегменте. Хорошая тушёнка, но дорогая. Сложно сказать навскидку — по какой причине: из-за посредников или потому что в Белоруссии действуют государственные стандарты СССР по качеству продукции (то есть без примесей и заменителей).

Без шуток, очень трудолюбивый народ. У них нет ни нефти, ни газа, ни изумрудных копей. Только страна, руки и мозги.

С таким отношением неудивительно, что президент Белоруссии выразил досаду по поводу того, что в соседней Калиниградской области много пустующих земель: «Надо сделать так, чтобы Калининградская область не завозила продукты питания. Почему бы не привести в чувство эти земли и не получать там определённое количество продуктов, обеспечивать себя? Думаю, что и мы получим от этого определённый результат, дивиденды».

На въезде в хозяйство «Диана» фермер поставил скульптуру «Сизиф». Журналисты увидели в ней ещё один смысл и пошутили: «Батька катит бульбу в гору». Фото: Дмитрий Полянин

В том, что так думает не только глава республики, журналисты убедились накануне во время посещения Крестьянского фермерского хозяйства «Диана» в деревне Даньковичи Шкловского района Могилёвской области. Его глава Владимир Малиновскийруководит коллективом из 40 человек, который обрабатывает полторы тысячи гектаров и выращивает картофель и зерновые. На вопрос о том, есть ли у него мечта, Александр Исакович ответил: «Да, мечтаю о том, чтобы было больше земли. Я могу собрать с неё урожай».

— Политику президента одобряете? — поинтересовались гости у главы хозяйства.

— Уважаю нашего президента за то, что у нас люди всегда получали зарплату. У нас не прошла такая дикая приватизация, как у вас. У нас хоть какое предприятие (частное или государственное), но зарплату плати. Иначе на раз-два в чувство приведут, — объяснил суть своих симпатий к официальному курсу власти руководитель частной фермы.

— А ГМО у вас есть?

— Нет, мы это не едим.

Почти тот же вопрос был задан Сергею Анюховскому, директору предприятия «Красный пищевик» из Бобруйска. «У нас же всё по

ГОСТу: в зефире — яблочное пюре, в мармеладе — фруктовые соки», — ответил руководитель государственного акционерного общества. Надо признаться, что дегустация всех этих восхитительных сладостей нарушений гармонии не выявила. Напротив, зефир — точно из счастливого советского детства.

(Продолжение следует).