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В регионе появился фонд поддержки промышленников

21 ноября 2016, 18:35 / Политика
  • Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе Фонда технологического развития промышленности. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.

На начальном этапе региональный фонд совместно с федеральным будет выдавать промышленникам кредиты.

— За счёт льготного кредитования — под пять процентов годовых сроком до пяти лет. Предприятия получат дополнительную возможность для развития, — отметил министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Фонд разместится на площадке технопарка «Университетский». Сформировать составы попечительского и наблюдательного советов фонда, которые будут им управлять и решать вопрос с распределением средств среди промышленников, поручено Сергею Пересторонину и первому замгубернатора Алексею Орлову. Кроме того, минпром вместе с региональным отделением Союза промышленников и предпринимателей разработают критерии отбора предприятий, которые смогут претендовать на льготы.

В 2015 году три уральских предприятия получили займы на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, в 2016 году займы получили четыре предприятия на сумму 798 миллионов рублей.

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